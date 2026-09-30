Китайското правителство обвини Тайван в „оскверняване на паметта на мъчениците“ и „предателство към нацията“ заради критиките на Тайпе към интерпретацията на Пекин за историята на Втората световна война. Информацията предава Ройтерс.

Спорът е провокиран от официалната позиция на Тайван, че Китайската народна република (КНР) си присвоява чужда заслуга, тъй като по време на японското нашествие легитимното правителство е било това на Република Китай, която се бие на страната на съюзниците. Настоящото ръководство в Пекин обаче подхожда изключително сериозно към наследството от конфликта – тема, която беше подчертана и по време на срещата между китайския президент Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп, които изтъкнаха историческия съюз между двете държави през този период.

По време на брифинг говорителката на китайската Служба по въпросите на Тайван Чжан Хан заяви, че управляващата на острова Демократична прогресивна партия (ДПП) прави опасни опити за изопачаване на историческите факти. Пекин традиционно настоява, че комунистическите партизански сили са били гръбнакът на съпротивата, докато силите на тогавашната управляваща Националистическа партия (Гоминдан – днес най-голямата опозиционна партия в Тайван) са воювали основно на предната фронтова линия.

От своя страна, ДПП в Тайпе, водена от президента Уилям Лай (определян от Пекин като „сепаратист“), последователно отстоява отделната тайванска идентичност и отхвърля териториалните претенции на КНР.

Историческият парадокс се корени в това, че след загубата на гражданската война през 1949 г., правителството на Република Китай се изтегля в Тайван, където запазва официалното си държавно наименование и до днес, въпреки че островът е бил под японско колониално управление между 1895 и 1945 г.