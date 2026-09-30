Руски въздушни удари над Киев отнеха живота на дете

Дете бе убито, а петима души бяха ранени рано днес при руски въздушни удари с ракети и дронове в Киев и околностите му, съобщиха украинските власти, цитирани от Ройтерс.

Кметът на столицата Виталий Кличко обяви в „Телеграм“, че вследствие на атаките са избухнали пожари в частни домове, намиращи се в близост до магазин и склад, а очевидци потвърдиха за силни експлозии в града. Ръководителят на киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко уточни, че освен жертвата и трима от ранените в региона, са нанесени сериозни щети на инфраструктурни обекти, къщи, складове и автомобили.

На фона на поредната ескалация, Украйна очаква нови траншове финансова помощ от Брюксел през идните дни, обяви президентът Володимир Зеленски, предадено от Укринформ. Той изрази благодарност към Европейската комисия за подготовката на средства за държавния бюджет, които ще последват получените миналата седмица 3,3 милиарда евро за оръжия.

Зеленски допълни, че след разговор с председателя на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е договорено разширяване на сътрудничеството, насочено към защита на енергийния сектор и засилване на подкрепата за украинския износ и селскостопански производители.