Евростат: България е на челна позиция по хора, които живеят в пренаселени жилища

България е на челна позиция по хора, които живеят в пренаселени жилища, сочат данни на Евростат за 2025 година.

Средно за ЕС в пренаселени жилища са живеят 16,8% от хората, почти на нивото на предходната 2024 г., когато са отчетени 16,9%.

В България обаче процентът е 35 на сто, като ни изпреварват само Румъния и Латвия. Тези данни са съобщени на фона на това, че от години се съобщава за над 1 000 000 жилища в България, които са необитаеми.

Какво значи пренаселено жилище - ако едно домакинство не разполага със следния брой стаи:

една стая за домакинството

по една стая за всяка двойка в домакинството

по една стая за всяко необвързано лице на възраст 18 или повече години

по една стая за всяка двойка необвързани лица от един и същи пол на възраст от 12 до 17 години

по една стая за всяка двойка деца на възраст под 12 години

Евростат разбива и митa колко късно излизат от родния дом младите хора.

У нас средно на 27-годишна възраст децата напускат жилището на родителите си, а средното за ЕС е 26,3 години. Най-рано младите напускат дома във Финландия - средно на 21-годишна възраст, а най-късно - в Хърватия на 31-годишна възраст, пише в. "Сега".

Изследването на Евростат обаче сочи, че у нас е много висок и делът на младите хора, които живеят в пренаселени домакинства - 52,6% от хората на възраст от 15 до 29 години обитават пренаселени домове. Най-високи нива са регистрирани в Румъния (60,4%), Латвия (54,9%), като България е трета след тях. Най-малко пренаселени за младите хора са жилищата в Кипър (3,5%), Ирландия (7,4%) и Малта (7,7%), а средно за ЕС показателят е 26,9%.