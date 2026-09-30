Издирват свидетели на убийството на Илиян Филипов

"Пловдивският бизнесмен Илиян Филипов е убит с огнестрелно оръжие в притежаван от него имот в кв. "Христо Смирненски" час след полунощ днес. Процесуално-следствените дейности за започнали през нощта, веднага след получен сигнал на телефон 112".

Това съобщи апелативният прокурор Ваня Христева. Тя уточни, че се работи активно по всички версии.

"Касае се за умишлено убийство. Смъртта на жертвата е настъпила в последствие на огнестрелна рана. Досъдебното производство е буквално на часове, на твърде ранен етап. Това можем да съобщим на този етап. Проверяват се всички версии, изяснява се фактическата обстановка".

Тя уточни, че действията по разследването са започнали в ранните часове на днешния ден, веднага след подаден сигнал на тел 112.

Както по-рано съобщихме - Илиян Филипов е убит при стрелба тази нощ. От полицията съобщиха, че около 1 ч е получен сигнал за прострелян мъж на територията на пловдивски квартал. На място е констатирана смъртта му, започнати са действия за разследване на тежкото криминално престъпление. Работят екипи от ОДМВР-Пловдив и ГДНП.

По непотвърдена информация е убит с изстрел в главата.

Всички изходи на Пловдив са блокирани от малките часове на деня.

Илиян Филипов управляваше една от най-големите български компании в транспортния сектор, създадена през 2000 година, която впоследствие разшири дейността си в сферата на железопътните карго и пътнически превози, както и в мащабното строителство в Пловдив и София. В спортните среди той бе известен като основна фигура около Ботев Пловдив и довършването на стадион Христо Ботев.

През годините бизнесът му е бил съпътстван от множество публични конфликти, съдебни дела с други предприемачи, протести на транспортния бранш и подавани от него сигнали до МВР и държавните институции. Само три дни преди убийството Филипов е присъствал на обществено събитие по откриване на обновен обект в града.