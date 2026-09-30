За "Петрохан": Прокуратурата обвини Борислав Сандов

Софийската градска прокуратура ще връчи официално обвинение на бившия вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов. За това съобщи самият той в социалните мрежи, като уточни, че процедурата ще се извърши днес.

Сандов е обвинен в длъжностно престъпление. Според разследващите през 2022 година той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии, зад която стои Ивайло Калушев.