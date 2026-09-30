За "Петрохан": Прокуратурата обвини Борислав Сандов
Той е подписал споразумение с НПО-то на Калушев дни след създаването му
Софийската градска прокуратура ще връчи официално обвинение на бившия вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов. За това съобщи самият той в социалните мрежи, като уточни, че процедурата ще се извърши днес.
Сандов е обвинен в длъжностно престъпление. Според разследващите през 2022 година той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии, зад която стои Ивайло Калушев.
Разследването е част от казуса, станал известен като случая Петрохан. След трагичните събития в хижа Петрохан и под връх Околчица стана ясно, че Калушев и неговите сподвижници са се опитвали през годините да си изградят публичен образ на горски рейнджъри, които се занимават активно с опазване на природата.