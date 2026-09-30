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Военната академия „Г. С. Раковски“ ще открие академичната година за студенти

Военната академия „Г. С. Раковски“ ще открие академичната година за студенти
ВА

Сред официалните гости ще бъде министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев

Военната академия „Г. С. Раковски“ ще открие академичната 2026/2027 година за студенти от 10:00 ч. в зала „Тържествена“, съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

Сред официалните гости ще бъдат министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, ректори на висши училища, представители на Министерството на отбраната и структурите на Българската армия, преподаватели, партньори и гости, отбелязаха от Академията.

В 9:00 часа студентите ще се съберат на плаца на Академията, където ще ги поздравят с празнична програма децата от мажоретните състави на Спортен клуб „Алма Ритмик Старс“ – София и Елин Пелин.

От 10:00 ч. в зала „Тържествена“ под звуците на националния химн и химна на студентите началникът на Военната академия генерал-майор Стайко Прокопиев ще обяви началото на академичната година. С приветствени думи към аудиторията ще се обърне и министърът на образованието професор Георги Вълчев.

От името на Съвета на слушателите, студентите и докторантите думата ще вземе председателят Ивана Йотова, а първата академична лекция пред студентите ще изнесе вицеадмирал Митко Петев – съветник на Върховния главнокомандващ на Въоръжените сили по военната сигурност.

Началникът на Военната академия ще награди с почетна грамота за родолюбива дейност студентът от магистърска програма „Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната“ Илиян Рангелов.

Събитието ще продължи в тематична втора част „Лицата на Академията“, в която председателят на Клуба по Военна история Виктор Стоилов ще предизвика академичния интерес към любопитните факти на историята и към опазването и съхранението на историческата памет.

Пред аудиторията ще бъде представен и Клубът по психология от Деница Сидерова, студент в специалност „Психология на сигурността и отбраната“. Тя ще презентира дейността на клуба, който обединява една истински амбицирана и активна общност от съмишленици, посочиха от висшето училище.

На 1 септември Военната академия откри академичната 2026/2027 година за офицери с посрещане на бойното знаме и приемане на строя от министъра на отбраната Димитър Стоянов.

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