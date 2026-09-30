Военната академия „Г. С. Раковски“ ще открие академичната година за студенти

Военната академия „Г. С. Раковски“ ще открие академичната 2026/2027 година за студенти от 10:00 ч. в зала „Тържествена“, съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

Сред официалните гости ще бъдат министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, ректори на висши училища, представители на Министерството на отбраната и структурите на Българската армия, преподаватели, партньори и гости, отбелязаха от Академията.

В 9:00 часа студентите ще се съберат на плаца на Академията, където ще ги поздравят с празнична програма децата от мажоретните състави на Спортен клуб „Алма Ритмик Старс“ – София и Елин Пелин.

От 10:00 ч. в зала „Тържествена“ под звуците на националния химн и химна на студентите началникът на Военната академия генерал-майор Стайко Прокопиев ще обяви началото на академичната година. С приветствени думи към аудиторията ще се обърне и министърът на образованието професор Георги Вълчев.

От името на Съвета на слушателите, студентите и докторантите думата ще вземе председателят Ивана Йотова, а първата академична лекция пред студентите ще изнесе вицеадмирал Митко Петев – съветник на Върховния главнокомандващ на Въоръжените сили по военната сигурност.

Началникът на Военната академия ще награди с почетна грамота за родолюбива дейност студентът от магистърска програма „Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната“ Илиян Рангелов.

Събитието ще продължи в тематична втора част „Лицата на Академията“, в която председателят на Клуба по Военна история Виктор Стоилов ще предизвика академичния интерес към любопитните факти на историята и към опазването и съхранението на историческата памет.

Пред аудиторията ще бъде представен и Клубът по психология от Деница Сидерова, студент в специалност „Психология на сигурността и отбраната“. Тя ще презентира дейността на клуба, който обединява една истински амбицирана и активна общност от съмишленици, посочиха от висшето училище.

На 1 септември Военната академия откри академичната 2026/2027 година за офицери с посрещане на бойното знаме и приемане на строя от министъра на отбраната Димитър Стоянов.