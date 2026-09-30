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Испанският шаман от сектата край Калофер се изправя пред съда в Пловдив

Испанският шаман от сектата край Калофер се изправя пред съда в Пловдив
БТА

Данните от разследването до момента сочат, че испанският гражданин сформирал у нас група последователи, които манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване

Испанският шаман от сектата край Калофер се изправя пред Окръжния съд в Пловдив.

Той беше задържан при спецакция на ДАНС и полицията в неделя. Впоследствие е привлечен като обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение.

Данните от разследването до момента сочат, че испанският гражданин сформирал у нас група последователи, които манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване.

Подозира се също, че ги упоявал. При обиските на място са открити 35 саксии с кактуси, съдържащи психоактивни вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби.

Проверяват се и евентуални финансови и имотни зависимости, включително прехвърляне на имущество от последователи към групата.

Точният период, от който общността пребивава край Калофер, не е установен. Бившият кмет на града Румен Стоянов обаче посочва, че тя вероятно е там от поне 15 години.

"Точната дата не мога да кажа, но смятам, че не по-малко от 15 години съществуват тук", коментира пред bTV бившият кмет.

По думите му първоначално местните жители не са виждали проблем в появата на общността, тъй като са я възприемали като инвестиция в района. С течение на времето обаче започнали да получават сигнали от хора, които забелязвали необичайно поведение.

"Когато пристигнаха, се чу в Калофер, че предният собственик е продавал вече тези бунгала, които той ги направi до Манастирския мост. Но тези хора, които ги бяха откупили, ние не ги познавахме. Никой не ги познаваше. Отначало ние приемахме, че всичко е нормално, защото все пак това е една инвестиция, която идва в нашия град. След което - може би не повече от година, започнаха хората да казват, че тук това не е нещо така нормално за нас", разказа той.

Стоянов посочи, че местни жители са забелязвали хора от общността, заобиколени от различни символи.

"Нямам чак толкова голямо наблюдение, но пак хората, които ни подсказаха, че там има нещо, разказаха, че когато са минавали с техни коне, намирали хората как са обградени с тези символи и спят сред тях. И така са спали, че след като минават с кон, тропотът на конете ги събужда. Това означава, че нещо не е било наред", посочи Румен Стоянов.

Бившият кмет разказва, че след медийното отразяване сам е посетил мястото и е видял част от откритите вързопи.

"Благодарение на вас, медиите, отидох на място и видях точно това, което ви казахте преди малко. Развързахме две снопчета - едно черно, едно бяло, вътре имаше някакви семена, но нямаха някакъв характерен мирис", допълни той.

Стоянов заяви, че не познава лично Хосе, но е виждал друг човек, свързан с общността.

"Този беше висок, не си спомням да беше с брада, защото беше доста отдавна. И, както вчера казах – с одеялото на врата и гол", посочи бившият кмет.

По думите му поведението на някои от хората е предизвиквало недоволство сред местните жители и туристите в района.

""Бяла река" дава хладина лятно време. Хората от жегите бягат и там си намират охлаждане. И в това време, когато има най-много хора - децата са там, тези хора излизат голи, а някои се обличат пред тях. И това отблъсква", коментира Румен Стоянов.

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