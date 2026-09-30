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Арестуваха кандидата за президент доц. Георги Димов до Шипка

Арестуваха кандидата за президент доц. Георги Димов до Шипка

Димов се е опитал да попречи на реставрацията на паметника

Арестуваха кандидата за президент доц. Георги Димов до паметника Шипка.

Димов се е опитал „да се противопостави на действията на работниците и реставраторите“, съобщиха от организацията, която председателства.

Преди дни протестиращи се събраха пред историческия монумент заради премахването на каменни плочи от стълбите и площадката, а вчера блокираха камион с каменни блокове, припомня БТВ.

След старта на ремонта и преместването на каменните плочи от стълбищата в социалните мрежи граждани изразиха опасения дали ще се запази автентичният облик на Паметника на свободата.

Протестиращите настояват да се съхранят каменните елементи и автентичният вид на историческия монумент при ремонта.

От Националния парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ са категорични, че демонтажът е предвиден в проекта и при реставрацията ще бъдат спазени всички изисквания.

Георги Димов е кандидат за президент на предстоящите избори на 25 октомври. Той е издигнат от Инициативен комитет заедно с кандидата за вицепрезидент Димитър Шивиков.

Доцент д-р Георги Димов е български учен от Института за балканистика при БАН. Роден е през 1981 г. в Русе. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалностите Археология и История.

 

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