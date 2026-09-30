Новини
Търси
Подкаст
Свят

Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия
Facebook

„Днес се срещнах с войниците, изпълняващи задачи в района на Лиман, и им връчих ордени“, написа той

Украинският президент Володимир Зеленски посети военен команден пункт близо до фронтовата линия в източната част на страната, предаде Франс прес.

Зеленски съобщи, че се е срещнал с военнослужещи, изпълняващи задачи в района на град Лиман в Донецка област. Там украинските сили наскоро са си върнали територии, които преди това са били завзети от руската армия.

„Днес се срещнах с войниците, изпълняващи задачи в района на Лиман, и им връчих ордени“, написа Зеленски в социалните мрежи.

Още по темата

Зеленски очаква още добри финансови новини от Брюксел след 3,3 млрд. евро за оръжия

Зеленски очаква още добри финансови новини от Брюксел след 3,3 млрд. евро за оръжия

Зеленски: Русия подготвя нова мобилизация и привличане на чужденци

Зеленски: Русия подготвя нова мобилизация и привличане на чужденци

Нова масирана руска атака по Украйна: четирима загинали и 30 ранени

Нова масирана руска атака по Украйна: четирима загинали и 30 ранени

Групата за приятелство с Украйна в парламента остро осъжда атаката срещу Киев на 28 септември 2026 г.

Групата за приятелство с Украйна в парламента остро осъжда атаката срещу Киев на 28 септември 2026 г.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Великобритания: Китай използва академични изследвания за шпионаж на технологии

Великобритания: Китай използва академични изследвания за шпионаж на технологии

Над 40 руски ветерани от войната в Украйна влязоха в новата Държавна дума в Русия

Над 40 руски ветерани от войната в Украйна влязоха в новата Държавна дума в Русия

Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет

Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет

Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели

Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели

Южна Корея ще инвестира 200 милиарда долара в енергийния сектор на САЩ

Южна Корея ще инвестира 200 милиарда долара в енергийния сектор на САЩ

Водещи

Още един журналист е задържан в Турция по закона за дезинформацията

Още един журналист е задържан в Турция по закона за дезинформацията

  • Преди 6 минути
Великобритания: Китай използва академични изследвания за шпионаж на технологии

Великобритания: Китай използва академични изследвания за шпионаж на технологии

  • Преди 18 минути
Образователната комисия подкрепи пет от шест проекта за промени в училищното образование

Образователната комисия подкрепи пет от шест проекта за промени в училищното образование

  • Преди 19 минути
Часове след убийството на Илиян Филипов: Задържаха бивш негов служител

Часове след убийството на Илиян Филипов: Задържаха бивш негов служител

  • Преди 32 минути
Над 40 руски ветерани от войната в Украйна влязоха в новата Държавна дума в Русия

Над 40 руски ветерани от войната в Украйна влязоха в новата Държавна дума в Русия

  • Преди 38 минути
Мъж получи условна присъда за купуване на гласове в Лом

Мъж получи условна присъда за купуване на гласове в Лом

  • Преди 39 минути
  • Лом
Британски министър заплаши Манчестър Сити с изхвърляне от Висшата лига

Британски министър заплаши Манчестър Сити с изхвърляне от Висшата лига

  • Преди 43 минути
Михаела Доцова: Преводачите не просто предават думи, а свързват хора и държави

Михаела Доцова: Преводачите не просто предават думи, а свързват хора и държави

  • Преди 55 минути
Арестуваха любимия съотборник на ЛеБрон Джеймс

Арестуваха любимия съотборник на ЛеБрон Джеймс

  • Преди 58 минути
Пожарна и Спешна помощ пристигнаха на строеж на бул. "Драган Цанков"

Пожарна и Спешна помощ пристигнаха на строеж на бул. "Драган Цанков"

  • Преди 1 час
Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет

Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет

  • Преди 1 час
Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели

Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели

  • Преди 1 час
Йотова потвърди: Посланикът ни в ОАЕ ще бъде освободен

Йотова потвърди: Посланикът ни в ОАЕ ще бъде освободен

  • Преди 1 час
Наталия Ефремова предлага по-високи детски и около 450 евро за втората година от майчинството

Наталия Ефремова предлага по-високи детски и около 450 евро за втората година от майчинството

  • Преди 1 час
Дончева за Илиян Филипов: Беше свързан с ГЕРБ, ДПС, а после и със сегашната власт

Дончева за Илиян Филипов: Беше свързан с ГЕРБ, ДПС, а после и със сегашната власт

  • Преди 1 час