Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

Украинският президент Володимир Зеленски посети военен команден пункт близо до фронтовата линия в източната част на страната, предаде Франс прес.

Зеленски съобщи, че се е срещнал с военнослужещи, изпълняващи задачи в района на град Лиман в Донецка област. Там украинските сили наскоро са си върнали територии, които преди това са били завзети от руската армия.

„Днес се срещнах с войниците, изпълняващи задачи в района на Лиман, и им връчих ордени“, написа Зеленски в социалните мрежи.