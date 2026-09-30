БАБХ затвори незаконен животновъден обект в Плевенско
В имот в село Беглеж са открити неидентифицирани животни и разфасовано свинско месо без документи за произход, което е продавано нерегламентирано онлайн
Българската агенция по безопасност на храните затвори незаконен животновъден обект в плевенското село Беглеж, от който според проверяващите се е извършвала нерегламентирана онлайн продажба на селскостопански животни и месо.
Акцията е проведена съвместно с Икономическа полиция и НАП след получен сигнал, със съдействието на служители на ОДМВР - Плевен.
При проверката е установено, че на адреса няма регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност. На място са открити шест прасета и една кобила без необходимата идентификация.
В имота е намерено и разфасовано свинско месо без документи за произход и без здравна маркировка. Според БАБХ обработката му е извършвана при нехигиенични условия, а мястото не е регистрирано и като обект по Закона за храните.
Обектът е затворен, а на животните предстои да бъдат взети кръвни проби за установяване на здравния им статус.
На собственика е съставен акт за административно нарушение, а откритото месо ще бъде унищожено в екарисаж под контрола на ОДБХ - Плевен.