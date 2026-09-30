Новини
Търси
Подкаст
Общество

БАБХ затвори незаконен животновъден обект в Плевенско

БАБХ затвори незаконен животновъден обект в Плевенско
Pixabay

В имот в село Беглеж са открити неидентифицирани животни и разфасовано свинско месо без документи за произход, което е продавано нерегламентирано онлайн

Българската агенция по безопасност на храните затвори незаконен животновъден обект в плевенското село Беглеж, от който според проверяващите се е извършвала нерегламентирана онлайн продажба на селскостопански животни и месо.

Акцията е проведена съвместно с Икономическа полиция и НАП след получен сигнал, със съдействието на служители на ОДМВР - Плевен.

При проверката е установено, че на адреса няма регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност. На място са открити шест прасета и една кобила без необходимата идентификация.

В имота е намерено и разфасовано свинско месо без документи за произход и без здравна маркировка. Според БАБХ обработката му е извършвана при нехигиенични условия, а мястото не е регистрирано и като обект по Закона за храните.

Обектът е затворен, а на животните предстои да бъдат взети кръвни проби за установяване на здравния им статус.

На собственика е съставен акт за административно нарушение, а откритото месо ще бъде унищожено в екарисаж под контрола на ОДБХ - Плевен.

Още по темата

Катастрофата с диво прасе: Прокуратурата разследва причините за инцидента с 12 ранени

Катастрофата с диво прасе: Прокуратурата разследва причините за инцидента с 12 ранени

Рекорд в медицината: Бъбрек от прасе функционира 271 дни в човешко тяло

Рекорд в медицината: Бъбрек от прасе функционира 271 дни в човешко тяло

12 пострадали при катастрофа край Бургас заради диво прасе

12 пострадали при катастрофа край Бургас заради диво прасе

Диво прасе предизвика катастрофа и затвори път в Бургаско

Диво прасе предизвика катастрофа и затвори път в Бургаско

Нападение на плаж в Гърция: Диви прасета нахапаха българка

Нападение на плаж в Гърция: Диви прасета нахапаха българка

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Образователната комисия подкрепи пет от шест проекта за промени в училищното образование

Образователната комисия подкрепи пет от шест проекта за промени в училищното образование

Часове след убийството на Илиян Филипов: Задържаха бивш негов служител

Часове след убийството на Илиян Филипов: Задържаха бивш негов служител

Мъж получи условна присъда за купуване на гласове в Лом

Мъж получи условна присъда за купуване на гласове в Лом

Михаела Доцова: Преводачите не просто предават думи, а свързват хора и държави

Михаела Доцова: Преводачите не просто предават думи, а свързват хора и държави

Пожарна и Спешна помощ пристигнаха на строеж на бул. "Драган Цанков"

Пожарна и Спешна помощ пристигнаха на строеж на бул. "Драган Цанков"

Водещи

Още един журналист е задържан в Турция по закона за дезинформацията

Още един журналист е задържан в Турция по закона за дезинформацията

  • Преди 1 минута
Великобритания: Китай използва академични изследвания за шпионаж на технологии

Великобритания: Китай използва академични изследвания за шпионаж на технологии

  • Преди 13 минути
Образователната комисия подкрепи пет от шест проекта за промени в училищното образование

Образователната комисия подкрепи пет от шест проекта за промени в училищното образование

  • Преди 14 минути
Часове след убийството на Илиян Филипов: Задържаха бивш негов служител

Часове след убийството на Илиян Филипов: Задържаха бивш негов служител

  • Преди 27 минути
Над 40 руски ветерани от войната в Украйна влязоха в новата Държавна дума в Русия

Над 40 руски ветерани от войната в Украйна влязоха в новата Държавна дума в Русия

  • Преди 34 минути
Мъж получи условна присъда за купуване на гласове в Лом

Мъж получи условна присъда за купуване на гласове в Лом

  • Преди 34 минути
  • Лом
Британски министър заплаши Манчестър Сити с изхвърляне от Висшата лига

Британски министър заплаши Манчестър Сити с изхвърляне от Висшата лига

  • Преди 38 минути
Михаела Доцова: Преводачите не просто предават думи, а свързват хора и държави

Михаела Доцова: Преводачите не просто предават думи, а свързват хора и държави

  • Преди 51 минути
Арестуваха любимия съотборник на ЛеБрон Джеймс

Арестуваха любимия съотборник на ЛеБрон Джеймс

  • Преди 54 минути
Пожарна и Спешна помощ пристигнаха на строеж на бул. "Драган Цанков"

Пожарна и Спешна помощ пристигнаха на строеж на бул. "Драган Цанков"

  • Преди 56 минути
Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет

Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет

  • Преди 56 минути
Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели

Русия: Европейските оръжейни фабрики, снабдяващи Украйна, са потенциални военни цели

  • Преди 1 час
Йотова потвърди: Посланикът ни в ОАЕ ще бъде освободен

Йотова потвърди: Посланикът ни в ОАЕ ще бъде освободен

  • Преди 1 час
Наталия Ефремова предлага по-високи детски и около 450 евро за втората година от майчинството

Наталия Ефремова предлага по-високи детски и около 450 евро за втората година от майчинството

  • Преди 1 час
Дончева за Илиян Филипов: Беше свързан с ГЕРБ, ДПС, а после и със сегашната власт

Дончева за Илиян Филипов: Беше свързан с ГЕРБ, ДПС, а после и със сегашната власт

  • Преди 1 час