БАБХ затвори незаконен животновъден обект в Плевенско

Българската агенция по безопасност на храните затвори незаконен животновъден обект в плевенското село Беглеж, от който според проверяващите се е извършвала нерегламентирана онлайн продажба на селскостопански животни и месо.

Акцията е проведена съвместно с Икономическа полиция и НАП след получен сигнал, със съдействието на служители на ОДМВР - Плевен.

При проверката е установено, че на адреса няма регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност. На място са открити шест прасета и една кобила без необходимата идентификация.

В имота е намерено и разфасовано свинско месо без документи за произход и без здравна маркировка. Според БАБХ обработката му е извършвана при нехигиенични условия, а мястото не е регистрирано и като обект по Закона за храните.

Обектът е затворен, а на животните предстои да бъдат взети кръвни проби за установяване на здравния им статус.

На собственика е съставен акт за административно нарушение, а откритото месо ще бъде унищожено в екарисаж под контрола на ОДБХ - Плевен.