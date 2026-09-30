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Рюте: Няма непосредствена заплаха за територията на НАТО

Рюте: Няма непосредствена заплаха за територията на НАТО
Снимка: AP/БТА

Генералният секретар на Алианса заяви, че НАТО е подготвено да защити територията си и отхвърли ядрените заплахи на Москва

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред Euronews, че няма непосредствена заплаха за територията на алианса, добавяйки, че не приема сериозно ядрените заплахи на Русия, защото Москва никога не би могла да спечели конфронтация с НАТО.

"Подготвили сме се за това, планирали сме го и това важи за целия НАТО", каза Рюте.

"Ще защитим всеки сантиметър от територията на НАТО. Тази заплаха не е налице и ако нещо се случи, ние сме готови да ѝ противодействаме."

Коментарите му идват след публикации в медиите, че Русия е изпратила писмо до НАТО, с което я предупреждава срещу всеки опит да откъсне ексклава Калининград от континенталната част на Русия. Москва заяви, че е готова да използва целия си арсенал, включително ядрени оръжия.

"Ние сме отбранителен съюз. Спрете ядрената заплаха. Това абсолютно не е необходимо и не е полезно. И особено спрете войната в Украйна, която е непровокирана война на агресия срещу Украйна", каза Рюте.

Рюте отказа да потвърди съдържанието на писмото, заявявайки, че е отговорност на Русия да го разкрие. Той отхвърли идеята за конкретна ядрена заплаха или ескалация срещу балтийските държави.

"Всички знаят, че той [руският президент Владимир Путин] никога не може да спечели НАТО. Не приемам това насериозно. Но разбира се, ние трябва да отговорим и да заявим ясно, че НАТО е отбранителен съюз, както казах, и да спрем войната в Украйна и да спрем ядрените заплахи", каза той.

Генералният секретар на НАТО заяви, че Русия губи 43 000 войници убити или тежко ранени всеки месец на фронтовата линия. Той добави, че Киев се справя много по-добре, отколкото преди година, и че съюзниците продължават да предоставят военна подкрепа.

Според Рюте, НАТО трябва да запази спокойствие, да продължи да подкрепя Украйна и да увеличи инвестициите си в отбрана.

"Ако е необходимо, разбира се, че ще се защитим. Но най-важното е, че всичко това се случва, защото войната в Украйна не върви добре за него. Той иска да ни раздели. Иска да загубим внимание, когато става въпрос за Украйна", каза Рюте.

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