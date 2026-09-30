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Южна Корея ще инвестира 200 милиарда долара в енергийния сектор на САЩ

Южна Корея ще инвестира 200 милиарда долара в енергийния сектор на САЩ
АР/БТА

Сред проектите, в които се очаква да бъдат вложени средствата, са атомни електроцентрали, съоръжения за производство на електроенергия и проекти за износ на природен газ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще обяви южнокорейски инвестиции на стойност 200 милиарда долара в американския енергиен сектор, съобщава Ройтерс, позовавайки се на информация на Bloomberg News от Белия дом.

Сред проектите, в които се очаква да бъдат вложени средствата, са атомни електроцентрали, съоръжения за производство на електроенергия и проекти за износ на природен газ.

По-рано Ройтерс съобщи, че Тръмп възнамерява да използва около 54 милиарда долара от общия пакет за стратегически инвестиции на Южна Корея, който е на стойност 350 милиарда долара.

Сред планираните инвестиции е изграждането на съоръжение за производство на втечнен природен газ в Аляска, както и други енергийни проекти в САЩ.

Ройтерс уточнява, че не е успяла независимо да потвърди информацията, публикувана от Bloomberg.

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