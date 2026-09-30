Наталия Ефремова предлага по-високи детски и около 450 евро за втората година от майчинството

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова предлага сериозно увеличение на част от семейните помощи за деца, което да бъде заложено в бюджета за 2027 г. Конкретните размери все още не са окончателно одобрени и предстои да бъдат обсъдени в рамките на бюджетната процедура. По предварителни разчети пакетът за семейна подкрепа може да достигне около 300 млн. евро, от които 100 млн. евро за помощи и около 200 млн. евро за данъчни облекчения.

Сред предложенията е еднократната помощ при бременност да се увеличи с 50 евро, а помощта при раждане да достигне 300 евро за първо дете, 720 евро за второ и 360 евро за трето.

Предвижда се еднократната помощ за ученици от първи до четвърти и в осми клас да достигне 175 евро, а месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година да бъде увеличена с 48 евро на месец.

За месечните помощи за деца до завършване на средно образование се обсъждат размери от 30 евро за едно дете, 65 евро за две и 100 евро за три деца. При децата с трайни увреждания увеличението ще бъде различно според степента на увреждане, като при най-високата степен се предлага ръст със 100 евро до общо 704 евро месечно.

Промени се подготвят и при майчинството. Ефремова предлага обезщетението през втората година да бъде около 450 евро месечно, като точният размер ще зависи от възможностите на държавното обществено осигуряване. Обсъжда се и увеличаване до 75% на компенсацията за майките, които се върнат по-рано на работа. За подобни промени социалният министър говори и по-рано през септември.

Пакетът включва и по-големи данъчни облекчения. Предложението е данъчната основа да може да се намалява с до 5000 евро за едно дете и до 8000 евро за две, а при дете с увреждане - до 10 000 евро.

Подготвя се и нов данъчен пакет "Училище", чрез който родителите ще могат допълнително да намаляват данъчната си основа с до 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три и повече деца, ако представят документи за разходи за спортни, езикови или други извънкласни занимания.

Ефремова подчерта, че предложенията все още са част от подготовката на бюджета за 2027 г. и окончателните параметри ще зависят от макроикономическата рамка и възможностите на държавния бюджет и общественото осигуряване.