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Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет

Саудитска Арабия отказа да допусне израелски самолети за прибирането на пътниците от аварийно кацналия самолет
АР/БТА

По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че вторият пилот на полета от Дубай до Тел Авив е нападнал колегата си с нож и след това се е опитал да разбие самолета

Саудитска Арабия е отказала искането на Израел да разреши на израелски военни самолети да приберат пътниците от полет на Flydubai, който извърши аварийно кацане в кралството, съобщиха два източника от службите за сигурност, цитирани от Ройтерс.

По информация на източниците Израел е поискал да изпрати свои самолети, за да върнат израелските граждани от Саудитска Арабия, която не поддържа дипломатически отношения с Израел.

Медийната служба на саудитското правителство не е отговорила веднага на запитване за коментар. Междувременно израелските военновъздушни сили се подготвят да изпратят самолети Super Hercules за прибирането на пътниците, посочи един от източниците.

От Flydubai съобщиха, че пътниците е трябвало да продължат пътуването си със самолет на авиокомпанията.

По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че вторият пилот на полета от Дубай до Тел Авив е нападнал колегата си с нож и след това се е опитал да разбие самолета. Според Нетаняху пътници са успели да го задържат, докато други членове на екипажа са приземили безопасно машината в Саудитска Арабия.

Случаят се развива на фона на усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп Саудитска Арабия да се присъедини към споразуменията „Абрахам“, чрез които няколко арабски държави установиха дипломатически отношения с Израел. Рияд обаче отдавна заявява, че няма да се присъедини към тях без ясен път към създаване на палестинска държава.

Високопоставен саудитски представител същевременно отхвърли съобщенията за среща между саудитски и израелски представители. По-рано израелски медии съобщиха, че Нетаняху се е срещнал с представители на няколко държави от Близкия изток, включително със саудитски представител, по време на посещението си в Обединените арабски емирства.

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