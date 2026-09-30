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Пожарна и Спешна помощ пристигнаха на строеж на бул. "Драган Цанков"

Пожарна и Спешна помощ пристигнаха на строеж на бул. "Драган Цанков"
Facebook/ група "Кв. Гоце Делчев"

В социалните мрежи се твърди, че е възникнал проблем с кофража, но към момента няма официална информация за причината и евентуално пострадали

Екипи на пожарната и Спешна помощ са пристигнали на строителен обект на бул. "Драган Цанков" в София, става ясно от снимка, разпространена в социалните мрежи.

Авторът на публикацията твърди, че кофраж на строежа на мястото на бивша бензиностанция "Петрол" се е спукал. Към момента обаче тази информация не е официално потвърдена, както и няма данни дали при случилото се има пострадали.

На разпространения кадър се виждат пожарен автомобил и линейка в непосредствена близост до строителната площадка.

На мястото на бившата бензиностанция на бул. "Драган Цанков" се реализира строителен проект, който по-рано тази година предизвика недоволство сред жители на "Дианабад", "Изток" и "Изгрев". През юни граждани организираха протест срещу планираното високо застрояване в района. 

Очаква се информация от компетентните институции за причината за инцидента и дали има пострадали.

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