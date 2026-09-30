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Мъж получи условна присъда за купуване на гласове в Лом

Мъж получи условна присъда за купуване на гласове в Лом
Pixabay

63-годишният подсъдим е признал, че е дал пари на четирима души, за да ги склони да гласуват за определена политическа партия

Районният съд в Лом наложи условна присъда от шест месеца "лишаване от свобода" на 63-годишен мъж, който е дал пари на четирима души, за да ги склони да гласуват за определена политическа партия на изборите за народни представители през април.

Мъжът се е признал за виновен, че на 19 април 2026 г. в Лом е предоставил на четирима души различни парични суми с цел да упражнят избирателното си право в полза на конкретна политическа партия.

Съдът е одобрил споразумение между прокуратурата и защитата, според което наказанието е шест месеца "лишаване от свобода", отложено с тригодишен изпитателен срок.

Определението на Районния съд в Лом е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

По време на предизборната кампания за парламентарните избори в област Монтана бяха разследвани и други случаи на купуване на гласове, включително дела, при които подсъдими са признали, че са давали по 50 евро на избиратели срещу вот за определена политическа партия.

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