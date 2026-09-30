Йотова потвърди: Посланикът ни в ОАЕ ще бъде освободен

Президентът Илияна Йотова потвърди, че ще подпише указа за освобождаването на българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов.

"Да, ще подпиша указа за освобождаването на посланика ни в ОАЕ. Тази съгласувателна процедура мина през мен", заяви държавният глава в отговор на журналистически въпрос.

Министерският съвет реши на 29 септември да предложи на президента издаването на указ за отзоваването на Иван Йорданов. Преди това процедурата беше задействана от Министерството на външните работи.

До нея се стигна, след като вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи данни, според които фирма, свързана с бащата на дипломата, е част от схема за отклоняване на държавни средства, с които според МВР са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това са твърдения на МВР, а не установени с влязъл в сила съдебен акт факти.

Иван Йорданов отхвърли твърденията. Той заяви, че нито той, нито член на семейството му е свързан с полети на частни лица, включително на Делян Пеевски.

Дипломатът беше извикан обратно в София, а Министерството на външните работи разпореди и проверка на дейността на българското посолство в ОАЕ.

След заявеното от Йотова намерение предстои президентът да издаде указа, с който процедурата по освобождаването на Йорданов от поста да бъде завършена.

Йотова коментира и подадения от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. От Министерството на отбраната потвърдиха подаването на рапорта, като към момента причините за решението му не са обявени.

Президентът заяви, че ден по-рано е разговаряла с адмирал Ефтимов и той я е предупредил, че ще подаде такъв рапорт.

"Ще го коментирам, когато го прочета и когато говоря с него", каза Йотова.

Държавният глава беше попитан и за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, но отказа да коментира възможните версии за престъплението.

"Всяка моя дума тази вечер ще бъде спекулация", заяви Йотова и допълни, че прокуратурата и Министерството на вътрешните работи трябва да бъдат оставени да свършат работата си.

Аз бих добавила и едно изречение още в началото на вашата новина, защото е по-ново от първоначалната информация:

Йотова уточни, че ще подпише указа за освобождаването на Иван Йорданов утре, 1 октомври.