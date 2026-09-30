Великобритания: Китай използва академични изследвания за шпионаж на технологии

Британската разузнавателна агенция MI5 издаде безпрецедентно предупреждение в сряда, в което предупреждава, че китайска организация е участвала във финансирането на академични изследвания по теми като изкуствения интелект от името на пекинската служба за държавна сигурност, предаде Ройтерс.

В своя "Шпионски сигнал" MI5 съобщи, че над 100 британски академици са допринесли за проекти, финансирани от Китайския институт за общи технологични изследвания (CGTRI), който има "много силни връзки" с китайското Министерство на държавната сигурност (MSS), гражданската разузнавателна служба на Пекин.

"MI5 установи, че основната цел на CGTRI е да финансира академични изследвания, които директно подобряват техническите възможности на MSS за шпионаж", се казва в предупреждението.

Британски академици са допринесли за финансирани от CGTRI проекти по теми, включително изкуствен интелект (ИИ), киберсигурност, тайни комуникационни системи и стеганография. Тази дейност подкрепя шпионажа на MSS, който представлява заплаха за националната сигурност на Обединеното кралство.

Стеганографията е практиката на скриване на информация в съобщения или обекти.

Предупреждението, което MI5 твърди, че е първият път, когато независимо публикува сигнал публично, е последното от поредица обвинения, отнасящи се до китайски шпионски дейности, и подчертава напрежението между опасенията за британската сигурност и стъпките на правителството за изграждане на връзки с Пекин.

Пекин отрече предишните твърдения като неоснователни и чиста измислица.

MI5 заяви, че много академици и институции биха се ангажирали добросъвестно с CGTRI, която според тях понякога се превежда като Китайска академия за общи технологии (CAGT), без да знаят за тесните ѝ връзки с MSS.

Но се казва, че тези, които продължат да правят това, сега рискуват да бъдат преследвани съгласно Закона за националната сигурност на Великобритания, който беше приет през 2023 г., за да даде по-големи правомощия за насочване към чуждестранен шпионаж и враждебни държавни дейности.

Министърът на сигурността Дан Джарвис заяви, че е писал до всички университетски ръководители във Великобритания, за да гарантира, че персоналът ще прекрати всякакви отношения с китайската организация.

"Това предупреждение разкрива опитите на китайското разузнаване тайно да се възползва от експертния опит и изследванията на нашите учени, подкопавайки националната ни сигурност и тази на нашите съюзници", се казва в изявлението му.

"Международните партньорства са жизненоважни, за да се гарантира, че нашите университети и изследователски институти ще продължат да процъфтяват, но ние ще предприемем решителни действия за защита срещу заплахите, пред които сме изправени."

Отношенията на Великобритания с Китай стават все по-сложни през последните години.

От една страна, британското правителство се стреми към по-добри отношения с Пекин, за да подобри търговските връзки и одобри плановете Китай да построи най-голямото си посолство в Европа в Лондон, но също така многократно предупреждава за китайски шпионски усилия и опити за подкопаване на британската демократична система.

Миналата година Кен Маккалъм, генералният директор на MI5, заяви, че китайските шпиони представляват ежедневна заплаха за националната сигурност и създават фалшиви обяви за работа, за да се опитат да привлекат британски професионалисти да предоставят информация.

Неговата агенция също така предупреди британските законодатели миналия ноември, че китайски агенти ги преследват, за да събират информация и да влияят на дейността им, като се представят за ловци на глави или компании.

През юни службите за сигурност от алианса "Петте очи" на САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия публикуваха предупреждение за китайски шпиони, които агресивно използват онлайн платформи за работа, за да набират хора с достъп до чувствителна информация.

Китайското посолство в Лондон заяви, че предупреждението е "изцяло изфабрикувано и представлява злонамерена клевета".