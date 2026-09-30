Черната хроника на българския футбол: Знаковите убийства на босове и президенти

Убийството на президента и собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов на 30 септември 2026 г. върна българския футбол към една от най-мрачните страници от историята на прехода. 53-годишният бизнесмен беше застрелян около 1:00 часа през нощта в Пловдив. Към момента на първоначалното разследване няма официално обявен мотив, нито данни убийството да е свързано с футболната му дейност.

Случаят обаче неизбежно напомни за десетилетията, в които редица президенти, собственици и ръководители на футболни клубове станаха жертви на показни убийства. Ето най-знаковите от тях:

6 април 1995 г. - Георги Калапатиров

Един от първите знакови случаи е убийството на Георги Калапатиров - Жоро Италианеца, член на ръководството на Локомотив Пловдив и един от основателите на „Клуб 777“. Калапатиров е застрелян на 6 април 1995 г. край Гребната база в Пловдив. Според публикуваните по онова време данни е убит с един куршум в сърцето.

15 юли 1995 г. - Георги Проданов

Няколко месеца по-късно смъртта си намира и друг човек от ръководството на Локомотив Пловдив - Георги Проданов. Той загива при автомобилна катастрофа на 15 юли 1995 г. При огледа е установено, че спирачната система на автомобила е била умишлено повредена. Случаят остава сред мистериозните смъртни случаи около футболните среди през 90-те години.

24 март 1998 г. - Петър Петров

Следващият знаков случай от Локомотив Пловдив е на Петър Петров - Пешо Патерицата. Той е член на ръководството на клуба и впоследствие вицепрезидент на Ботев Пловдив. На 24 март 1998 г. е разстрелян с автомат „Калашников“ в Пловдив.

28 януари 2002 г. - Димитър Димитров-Маймуняка

Димитър Димитров - Маймуняка е сред най-познатите футболни босове от началото на новото хилядолетие. Той е президент на Хебър Пазарджик, след като преди това управлява Искър София. На 28 януари 2002 г. е тежко ранен при взрив във входа на блок в столичния квартал „Стрелбище“. По-късно умира от раните си. Бомбата се е намирала в една от пощенските кутии на блока.

7 март 2003 г. - Илия Павлов

Едно от най-знаковите убийства в историята на българския футбол въобще е това на Илия Павлов. Бизнесменът е президент на ЦСКА в периода 1994–1999 г., а впоследствие става президент на Черно море. На 7 март 2003 г. Павлов е застрелян от снайперист с един куршум пред офиса на „Мултигруп“ в София. Смъртта му е сред най-емблематичните показни убийства от годините на прехода.

19 януари 2004 г. - Стоил Славов

Заедно с Венцеслав Стефанов, Димата Руснака, братята Маргини, Младен Михалев-Маджо и Милчо Бонев - Бай Миле са членове на УС на Славия когато тимът става за последно шампион на България през сезон 1995/1996. Всички те са част и от групировката СИК, която по официални данни по онова време се занимава със застраховане.

На 19 януари 2004 Славов е взривен заедно с тримата си бодигарда в асансьор в офиса си на столичния булевард Джеймс Баучър 87.

30 юли 2004 г. - Милчо Бонев - Бай Миле

Също член на УС на Славия при шампионския сезон и продължава до смъртта си да е в управлението на клуба. На 30 юли 2004 е разстрелян заедно с петима от охранителите си в ресторант-градина „Славия", която се намира до стадиона на „белите". Убийциите са облечени в полицейски униформи, след като всички лягат на земята те започват стрелба и убиват общо 6 души, като други двама от охранителите на Бай Миле по чудо оцеляват.

2 март 2005 г. - Николай Попов-Мартеницата

На 2 март 2005 г. е убит Николай Попов - Мартеницата, президент на Локомотив Пловдив в периода 1993-1995 г. Попов е един от хората, свързани с управлението на клуба в началото на 90-те години. Той е застрелян в София, в района на „Овча купел“.

26 август 2005 г. - Георги Илиев

Само няколко месеца по-късно идва убийството, което разтърсва Локомотив Пловдив и целия български футбол. Георги Илиев, президент на клуба и един от най-влиятелните бизнесмени в България по това време, е застрелян вечерта на 26 август 2005 г. пред заведението си в Слънчев бряг.

Покушението идва само минути след историческата победа на Локомотив над ОФК Београд, с която пловдивският клуб продължава в турнира за Купата на УЕФА. Илиев е бил с футболистите си, празнувал е успеха, а след това става жертва на снайперист.

14 май 2007 г. - Александър Тасев

Историята на Локомотив Пловдив продължава с още една трагедия. Александър Тасев, който поема управлението на клуба след смъртта на Георги Илиев, е застрелян на 14 май 2007 г. в столичния квартал „Бояна“.

45-годишният бизнесмен е намерен мъртъв в своя Mercedes. По данни на тогавашното разследване е бил прострелян с два куршума в главата. Така Тасев става поредният президент на Локомотив Пловдив, убит при показно покушение.

Последното име в тази черна хроника е на Илиян Филипов. Той беше една от ключовите фигури във възраждането на Ботев и е свързан и с изграждането на стадион „Христо Ботев“. Той беше начело на клуба от 2025 г.