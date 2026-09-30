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Фон дер Лайен: Албания отбелязва значителен напредък към ЕС

Фон дер Лайен: Албания отбелязва значителен напредък към ЕС
БТА

Премиерът Еди Рама заяви, че правителството е решено да продължи работата по преговорите и да затвори останалите глави

Албания е сред страните, които отбелязват най-съществен напредък по пътя към членство в Европейския съюз. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на съвместна пресконференция с албанския премиер Еди Рама в Тирана.

Фон дер Лайен посочи като важни резултати от последната година отварянето на последните преговорни клъстери и затварянето на първите три глави през юли. По думите ѝ Албания вече напълно съгласува външната си политика и политиката си на сигурност с тези на ЕС.

„Албания е сред водещите страни в процеса на присъединяване“, заяви председателят на Европейската комисия. Тя отбеляза, че посещава страната всяка година, за да следи напредъка по европейската интеграция.

Фон дер Лайен подчерта и подкрепата на ЕС за региона чрез Плана за растеж, който според нея създава възможности за постепенно включване на страните кандидатки в европейския пазар и политики още преди пълноправното членство.

Премиерът Еди Рама заяви, че правителството е решено да продължи работата по преговорите и да затвори останалите глави. Той определи процеса като основен приоритет за страната и посочи, че Албания ще продължи да изпълнява необходимите реформи.

По време на срещата Рама информира Фон дер Лайен и за големия инвестиционен проект на Джаред Къшнър в Южна Албания. По думите му в следващите дни властите ще представят публично всички документи, свързани с проекта, чрез инициативата „Огледало на прозрачността“.

Рама заяви, че се очаква скоро да бъде извършено задълбочено екологично проучване на проекта. Той подчерта, че целта на инициативата е да осигури по-голяма публичност и достъп до информация за гражданите.

Друг акцент в разговорите е била борбата с организираната престъпност и корупцията. Рама посочи, че това остава сред основните приоритети на албанското правителство и че страната продължава да работи по укрепването на институциите.

Двамата бяха попитани и за действията на Специализираната структура за борба с корупцията и организираната престъпност (СПАК) спрямо бившия директор на Държавната разузнавателна служба Вльора Хюсени.

Рама заяви, че действията на антикорупционните институции трябва да се разглеждат като част от процеса на укрепване на върховенството на закона. Той посочи, че това, което в страната понякога се представя като отстъпление, според него може да бъде разглеждано от европейските институции като знак за напредък.

„До вчера корупцията беше системата, а днес за първи път тази страна има система, която придобива способност да се коригира, да се пречиства и да противодейства на корупцията“, каза Рама.

Посещението на Фон дер Лайен в Западните Балкани продължава с визити в Косово и Черна гора, а на 2 октомври тя ще посети Северна Македония.

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