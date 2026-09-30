Албания с нова жилищна програма за млади семейства от 2027 г.

Албания подготвя нова Национална жилищна програма, която трябва да улесни достъпа до собствено или субсидирано жилище за хиляди домакинства от 2027 г.

Основен акцент са младите двойки и семейства, които имат доходи, но срещат трудности при закупуването на жилище заради високите цени на имотите и наемите. В програмата са включени и албански граждани, които се завръщат от чужбина и планират отново да се установят в страната.

Според правителствения план през 2027 г. жилищна подкрепа ще получат 4000 млади двойки. Половината от тях ще могат да кандидатстват за безлихвени кредити за жилища на стойност до 60 000 евро. За други 2000 домакинства са предвидени кредити с лихва от 3% за имоти на стойност над 60 000 евро.

Програмата няма да бъде ограничена само до домакинства с най-ниски доходи. Правителството планира да увеличи максималния месечен доход за участие на младите двойки до 280 000 албански лека, като аргументът е, че и част от средната класа има затруднения да закупи собствен дом.

Държавата ще поема половината от наема

За домакинствата, които не могат да закупят жилище, е предвидена схема за субсидиране на наема.

През първата година държавата планира да осигури 3000 субсидирани жилища под наем и да покрива 50% от месечната сума. При наем от 400 евро например държавата ще поема 200 евро, а останалите 200 евро ще бъдат за сметка на наемателя.

Приоритет при тази мярка ще имат младите двойки и албанците, завръщащи се от чужбина.

Така общият брой на домакинствата, които трябва да получат подкрепа чрез двете основни схеми през 2027 г., достига 7000 – 4000 чрез жилищни кредити и други форми на финансова помощ и 3000 чрез субсидиран наем.

Нов модел за достъпни жилища

Жилищната политика предвижда и нов модел, който комбинира социални и достъпни жилища с имоти, предлагани на свободния пазар.

Според правителствения план при реализацията на жилищни проекти 30% от апартаментите ще бъдат предназначени за социални жилища, 40% – за достъпни жилища, а останалите 30% ще бъдат продавани на пазарни цени.

Част от приходите от продажбите ще бъдат реинвестирани в жилищни програми. Националният жилищен фонд ще се финансира от държавния бюджет, средства от Европейския съюз и други източници, както и чрез такса от 3%, свързана с издаването на разрешения за строеж.

Програмата предвижда подкрепа и за други групи. Сред мерките са социални жилища под наем, ремонт и подобряване на съществуващи жилища за уязвими хора, преобразуване на сгради в социални жилища, временен подслон за пострадали при природни бедствия и жилища, адаптирани за хора с увреждания.

Дългосрочната цел на албанското правителство е до 2030 г. жилищна подкрепа да получат общо 50 000 семейства.