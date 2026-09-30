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Запасите от дизел за спешни случаи в ЕС са главно в Германия и Франция

Запасите от дизел за спешни случаи в ЕС са главно в Германия и Франция
Снимка: Pixabay

Вашингтон е особено недоволен от Франция и Германия, които според американски източници не са изпълнили поетите ангажименти

Администрацията на Тръмп настоятелно призовава Европа да освободи спешни запаси от дизел, твърдят източници, като насочва вниманието към запасите на ЕС и тези на Франция и Германия, които заедно представляват повече от една трета от стратегическите резерви от дизел на блока, предаде Ройтерс.

Цените на дизела скочиха до рекордни или почти рекордни нива на няколко пазара, включително в Европа, превръщайки горивото в политически и икономически проблем, тъй като то е в основата на товарния транспорт, селското стопанство и промишлеността.

Американските власти са особено разочаровани от Франция и Германия, които според тях не са изпълнили ангажиментите, поети по силата на координираното споразумение за спешно освобождаване на петролни запаси от Международната енергийна агенция, договорено по-рано тази година, за да се компенсират прекъсванията на доставките, свързани с войната в Иран, съобщиха източници, запознати с усилията на САЩ.

ЕС не отговори веднага на исканията за коментар относно твърденията на САЩ, че членовете не изпълняват ангажиментите си.

Според последните налични данни на Евростат, страните от Европейския съюз са държали около 39 милиона метрични тона запаси от газьол и дизел за спешни случаи за май 2025 г.

Германия е държала 5,6 милиона тона, а Франция - 8,2 милиона тона, което означава, че двете страни заедно са представлявали около 35% от стратегическите резерви на ЕС.

Правилата на ЕС изискват от държавите членки да поддържат аварийни запаси от петрол, покриващи поне 90 дни нетен внос или 61 дни вътрешно потребление, което от двете е по-голямо. Блокът като цяло спазва правилата.

Спорът подчертава балансиращия акт, пред който са изправени европейските правителства. След като намали зависимостта си от руския внос на гориво след нахлуването на Москва в Украйна и значително намали собствения си рафинериен капацитет през последните две десетилетия, Европа става все по-зависима от вноса на дизел от САЩ, особено след като войната с Иран намалява доставките от Близкия изток.

През март МАЕ се съгласи да освободи около 400 милиона барела от запасите от спешни случаи в световен мащаб, като САЩ ще осигурят 172 милиона барела, а страните от ЕС ще се ангажират да доставят 20% от общия обем.

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен заяви във вторник, че блокът е обсъдил евентуално освобождаване на допълнителни запаси с изпълнителния директор на МАЕ Фатих Бирол, но все още не е решил дали да поиска от държавите членки да освободят още.

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