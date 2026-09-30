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Чарли Шийн се завръща в телевизията заедно с баща си Мартин Шийн

Чарли Шийн се завръща в телевизията заедно с баща си Мартин Шийн
АП/БТА

Двамата ще играят баща и син в новия комедиен сериал "Happy Jack", чиито снимки започват в Лос Анджелис в началото на 2027 г.

Чарли Шийн и баща му Мартин Шийн отново ще застанат заедно пред камерата. Двамата ще изпълнят ролите на баща и син в новия комедиен сериал "Happy Jack".

Първият сезон ще се състои от шест епизода, а снимките трябва да започнат в Лос Анджелис в началото на следващата година. Поредицата ще бъде заснета пред публика на живо в студиата на "Уорнър Брос" - на същото място, където навремето се снима сериалът "Приятели".

Чарли Шийн ще влезе в ролята на Джак - мъж, който през по-голямата част от живота си е бил безделник и непрокопсаник. Той има две дъщери, за чието възпитание основна роля е изиграл неговият баща, в чиято роля ще бъде Мартин Шийн.

По-голямата дъщеря Кейт управлява компанията на Джак и се опитва да го държи в правия път, докато по-малката Сам прилича много повече на баща си. Историята се завърта около нейното завръщане у дома с новото ѝ гадже Пол - бивш инвестиционен банкер, който е на възрастта на Джак.

Сюжетът поставя героя на Чарли Шийн пред избор дали да продължи да мисли единствено за себе си, или най-накрая да се превърне в истинска част от живота на дъщерите си.

Сценаристи и изпълнителни продуценти на "Happy Jack" са Джим Патерсън и Мат Рос, а Чарли Шийн също ще бъде изпълнителен продуцент.

"Не е тайна, че измина доста време, откакто бях на екран, и затова съм истински развълнуван да се завърна в телевизията с толкова смислен проект", заяви Шийн.

Това няма да бъде първият общ проект на Чарли и Мартин Шийн. Двамата вече са играли баща и син във филма "Уолстрийт", както и в сериала "Психотерапия", а са се появявали заедно и в други продукции.

Чарли Шийн е най-познат на телевизионната публика от "Двама мъже и половина", в който участва осем сезона и получава четири номинации за "Еми". Мартин Шийн има десет номинации за наградата, включително шест за ролята си в "Западното крило", а през 1994 г. печели "Еми" за участието си в "Мърфи Браун".

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