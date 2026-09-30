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Ботьо Ботев: Единственият изстрел поставя въпроси около версията за поръчково убийство на Илиян Филипов

Ботьо Ботев: Единственият изстрел поставя въпроси около версията за поръчково убийство на Илиян Филипов

Бившият началник на отдел "Убийства" в МВР смята, че начинът на извършване не отговаря напълно на познатата практика при поръчкови екзекуции

Единственият изстрел в главата на бизнесмена Илиян Филипов е сред детайлите, които поставят въпроси около версията за поръчково убийство. Това коментира криминалистът и бивш началник на отдел "Убийства" в МВР Ботьо Ботев пред НОВА.

По думите му при поръчковите убийства обикновено се прави и контролен изстрел, с който извършителят се уверява, че жертвата е мъртва.

"Няма случай на поръчкова екзекуция без контролен изстрел", посочи Ботев, като уточни, че сам по себе си този факт не е достатъчен за категоричен извод за характера на престъплението.

Криминалистът подчерта, че към момента публичната информация по случая е ограничена и е рано да се правят окончателни заключения за мотива и начина, по който е извършено убийството.

Ботев допусна и възможността между Илиян Филипов и задържания по случая да е имало предварителен контакт или среща непосредствено преди стрелбата.

Според него именно изясняването на отношенията между двамата и събитията непосредствено преди убийството ще бъде ключово за установяването на мотива.

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