Бял мрамор и царски символ: Как изглежда саркофагът на Самуил

Специалният саркофаг, в който на 3 октомври ще бъдат положени тленните останки на цар Самуил, вече се изработва. Работата по него е започнала на 25 септември, а отделните му елементи все още не са напълно завършени.

Саркофагът е изработен от бял мрамор, добиван в района на Прилеп, Северна Македония, съобщава БНТ. Върху него ще стои и надписът "Самуил в Христа Бога, цар на българите".

Един от най-характерните елементи ще бъде върху капака. Там е изобразен символът от пурпурния плащ, открит заедно с останките, идентифицирани като принадлежащи на българския владетел, при разкопките на базиликата "Св. Ахил" в Преспа.

Екипът зад саркофага има опит в изработването на редица църковни и мемориални обекти. Сред проектите му са мозайки и облицовки в столични храмове, орнаментирана настилка в средновековната църква "Св. Георги" в Кремиковския манастир и мраморна маса за Бачковския манастир.

Същият екип е избран от Българската патриаршия и за изработването на паметника на патриарх Неофит за гроба му в митрополитския храм "Света Неделя".

След пристигането им в България тленните останки на Самуил ще бъдат положени в южната част на напречния кораб на столичния храм "Света София", близо до олтара.

Останките ще бъдат официално предадени на България на 3 октомври на церемония в Музея на византийската култура в Солун, след което ще бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет "Спартан".

Официалното посрещане в столицата е предвидено за 12:30 часа на площад "Княз Александър I", откъдето ще тръгне шествие към "Света София". Там останките на средновековния български владетел ще бъдат положени в новоизработения саркофаг.