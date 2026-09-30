Бягане на 1000 метра ще подгрее Софийския маратон

Само седмица преди Софийския маратон столицата ще загрее с нов, различен и суператрактивен формат за градско бягане. На 4 октомври (неделя) ще се проведе първото издание на Sofia 1K Run - състезание на дистанция от точно един километър.

Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

Идеята е вдъхновена от популярните градски състезания на една миля в Лондон и Ню Йорк, но адаптирана към една по-позната за България дистанция от 1 км.

Участниците ще бъдат разпределени в отделни серии, според предварително заявеното си ниво и очакван резултат. Така на една и съща дистанция ще може да застанат както някои от добрите български бегачи, така и любители и хора, за които това ще първото състезание в живота им.

В стартовите списъци е Мартин Проданов, национален рекордьор на България на 1500 метра. Мартин е син на Светлин Проданов, един от най-добрите ни бегачи на средни разстояния, и на олимпийската шампионка в биатлона Екатерина Дафовска.

Трасето на Sofia 1k Run е в центъра на столицата със старт-финал ул. "Ген. Гурко" и преминава в непосредствена близост до Националния стадион "Васил Левски" и Орлов мост. Дистанцията е измерена и сертифицирана от Световната атлетика (WorldAthletics).