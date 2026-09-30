България U21 загуби шансове за класиране на европейско първенство

Младежкият национален отбор на България до 21 години загуби шансове за класиране на европейското първенство следващото лято. Селекцията на Тодор Янчев падна минимално с 0:1 при гостуването на директния си конкурент за второто място в група В - Чехия.

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По този начин „лъвчетата" остават на трета позиция с 14 точки - с 4 по-малко от чехите един кръг преди края на квалификациите.

Единственият гол в мача падна в 54-ата минута. Лукаш Маречек бе изведен зад отбраната на България и с хладнокръвен изстрел с левия крак изпрати топката в мрежата. Това бе попадение №5 за централния нападател на Чехия, което го прави водещ реализатор в групата.

Нашите национали завършиха двубоя с 10 души. Централният защитник Тодор Павлов получи червен картон в последните минути, след като препъна съперник, който се откъсваше сам срещу вратаря Пламен Андреев.

Последният мач на младеките в групата е срещу Шотландия в Пазарджик на 6 октомври.

България U21: 1. Пламен Андреев, 5. Тодор Павлов, 17. Валери Владимиров, 4. Росен Божинов, 15. Симеон Шишков, 22. Асен Митков (к), 20. Дамян Йорданов, 10. Никола Илиев, 6. Александър Маринов, 11. Георги Лазаров, 9. Стивън Стоянчов