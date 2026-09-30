Новини
Търси
Подкаст
Балкани

САЩ удължиха лиценза на сръбската НИС до 30 октомври

САЩ удължиха лиценза на сръбската НИС до 30 октомври
Снимка: БТА

Решението позволява на рафинерията в Панчево да продължи работа, докато Белград очаква развитие по сделката за руския дял в компанията

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ удължи до 30 октомври лиценза за работа на сръбската петролна компания НИС, съобщават местни медии.

Удължаването позволява на компанията да продължи дейността си, включително експлоатацията на петролната рафинерия в Панчево.

"Това е добра новина за Сърбия", каза пред ТАНЮГ министърът на минното дело и енергетиката в технически мандат Дубравка Джедович Ханданович.

Тя отбеляза, че енергийният сектор в страната продължава да е изправен пред редица затруднения заради геополитическата обстановка, по-високите цени на енергията и проблемите с логистиката. Сред тях са ниското ниво на Дунав и затрудненията при вноса на нефтопродукти.

"Ситуацията все още е много предизвикателна, както поради геополитическите обстоятелства и покачването на цените на енергията, така и поради трудните логистични условия, ниското водно ниво на Дунав и проблемите с вноса на нефтопродукти. Ето защо реагирахме, като пуснахме на пазара 5000 тона дизел от държавните резерви, а намаление на акцизите върху горивата прилагаме от месеци", каза Джедович Ханданович.

Междувременно продължават разговорите между OFAC и унгарската петролна компания MOL за евентуалното придобиване на руския мажоритарен дял в НИС. По думите на министъра процесът все още изисква време.

"Изпълнихме нашата част от работата по споразумението между акционерите, ако MOL поеме НИС и САЩ го одобрят. Дотогава продължаваме да предприемаме всичко необходимо, за да осигурим пълно снабдяване на пазара, да държим цените под контрол и да бъдем готови да реагираме в случай на евентуални смущения, както сме правили досега", каза Джедович Ханданович.

Американските санкции срещу НИС влязоха в сила на 9 октомври 2025 г. Компанията е контролирана от руската "Газпромнефт", която притежава 56,15% от акциите.

На 19 януари 2026 г. MOL съобщи, че е подписала основните клаузи на обвързващо рамково споразумение с "Газпромнефт" за придобиването на дела в НИС. Сделката обаче все още не е окончателно финализирана.

Сръбският икономист Милан Беслач изрази съмнение, че споразумението между "Газпромнефт" и MOL ще бъде доведено до край.

"Абсолютно сигурен съм, че договорът между "Газпромнефт" и MOL няма да бъде сключен, това може да се заключи от цялата информация, особено от момента, в който се смени правителството в Унгария. Тогава руснаците поставиха Унгария в списъка на вражеските държави и не е логично да ѝ продадат своя дял. Още преди това бях убеден, че това няма да се случи, защото би било геополитическо поражение, но и защото руската страна не може да получи пари от тази сделка заради въведените санкции срещу нея след войната в Украйна", каза Беслач пред ТАНЮГ.

До 30 октомври сръбските власти ще разполагат с допълнително време за осигуряване на непрекъснатата работа на НИС и за намиране на решение за бъдещето на руския дял в компанията.

Още по темата

Сърбия удължи доставките на руски газ до края на годината

Сърбия удължи доставките на руски газ до края на годината

Коя е Ана Бърнабич - жената, която пое Сърбия след оставката на Вучич

Коя е Ана Бърнабич - жената, която пое Сърбия след оставката на Вучич

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия

ЕНП иска да изключи партията на Вучич

ЕНП иска да изключи партията на Вучич

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Албания с нова жилищна програма за млади семейства от 2027 г.

Албания с нова жилищна програма за млади семейства от 2027 г.

Фон дер Лайен: Албания отбелязва значителен напредък към ЕС

Фон дер Лайен: Албания отбелязва значителен напредък към ЕС

Румъния: Европа трудно изгражда единен енергиен пазар

Румъния: Европа трудно изгражда единен енергиен пазар

Босилеград сред петте общини с най-ниска прозрачност в Сърбия

Босилеград сред петте общини с най-ниска прозрачност в Сърбия

Още един журналист е задържан в Турция по закона за дезинформацията

Още един журналист е задържан в Турция по закона за дезинформацията

Водещи

Най-важното от България на 30.09.2026 г.

Най-важното от България на 30.09.2026 г.

  • Преди 5 минути
Петър Стоянов се срещна с Челси Клинтън 27 години след визитата на Бил Клинтън у нас

Петър Стоянов се срещна с Челси Клинтън 27 години след визитата на Бил Клинтън у нас

  • Преди 7 минути
ЕС подкрепя модернизацията на учебните центрове на въоръжените сили на Украйна

ЕС подкрепя модернизацията на учебните центрове на въоръжените сили на Украйна

  • Преди 17 минути
Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия със скандал

Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия със скандал

  • Преди 19 минути
„Дългата пола е знак за вярност“: италиански министър предизвика сексистки скандал

„Дългата пола е знак за вярност“: италиански министър предизвика сексистки скандал

  • Преди 22 минути
Чарли Шийн се завръща в телевизията заедно с баща си Мартин Шийн

Чарли Шийн се завръща в телевизията заедно с баща си Мартин Шийн

  • Преди 29 минути
Учени възстановиха лицето на мъж, живял в Китай преди 8000 години

Учени възстановиха лицето на мъж, живял в Китай преди 8000 години

  • Преди 32 минути
Запасите от дизел за спешни случаи в ЕС са главно в Германия и Франция

Запасите от дизел за спешни случаи в ЕС са главно в Германия и Франция

  • Преди 35 минути
Бягане на 1000 метра ще подгрее Софийския маратон

Бягане на 1000 метра ще подгрее Софийския маратон

Слави Трифонов към Радев: Демерджиев ви нанася повече вреди, отколкото ползи

Слави Трифонов към Радев: Демерджиев ви нанася повече вреди, отколкото ползи

  • Преди 43 минути
Албания с нова жилищна програма за млади семейства от 2027 г.

Албания с нова жилищна програма за млади семейства от 2027 г.

  • Преди 50 минути
САЩ удължиха лиценза на сръбската НИС до 30 октомври

САЩ удължиха лиценза на сръбската НИС до 30 октомври

  • Преди 54 минути
България U21 загуби шансове за класиране на европейско първенство

България U21 загуби шансове за класиране на европейско първенство

  • Преди 1 час
Бял мрамор и царски символ: Как изглежда саркофагът на Самуил

Бял мрамор и царски символ: Как изглежда саркофагът на Самуил

  • Преди 1 час
Възстановиха движението през Прохода на Републиката след тежката катастрофа

Възстановиха движението през Прохода на Републиката след тежката катастрофа

  • Преди 1 час