САЩ удължиха лиценза на сръбската НИС до 30 октомври

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ удължи до 30 октомври лиценза за работа на сръбската петролна компания НИС, съобщават местни медии.

Удължаването позволява на компанията да продължи дейността си, включително експлоатацията на петролната рафинерия в Панчево.

"Това е добра новина за Сърбия", каза пред ТАНЮГ министърът на минното дело и енергетиката в технически мандат Дубравка Джедович Ханданович.

Тя отбеляза, че енергийният сектор в страната продължава да е изправен пред редица затруднения заради геополитическата обстановка, по-високите цени на енергията и проблемите с логистиката. Сред тях са ниското ниво на Дунав и затрудненията при вноса на нефтопродукти.

"Ситуацията все още е много предизвикателна, както поради геополитическите обстоятелства и покачването на цените на енергията, така и поради трудните логистични условия, ниското водно ниво на Дунав и проблемите с вноса на нефтопродукти. Ето защо реагирахме, като пуснахме на пазара 5000 тона дизел от държавните резерви, а намаление на акцизите върху горивата прилагаме от месеци", каза Джедович Ханданович.

Междувременно продължават разговорите между OFAC и унгарската петролна компания MOL за евентуалното придобиване на руския мажоритарен дял в НИС. По думите на министъра процесът все още изисква време.

"Изпълнихме нашата част от работата по споразумението между акционерите, ако MOL поеме НИС и САЩ го одобрят. Дотогава продължаваме да предприемаме всичко необходимо, за да осигурим пълно снабдяване на пазара, да държим цените под контрол и да бъдем готови да реагираме в случай на евентуални смущения, както сме правили досега", каза Джедович Ханданович.

Американските санкции срещу НИС влязоха в сила на 9 октомври 2025 г. Компанията е контролирана от руската "Газпромнефт", която притежава 56,15% от акциите.

На 19 януари 2026 г. MOL съобщи, че е подписала основните клаузи на обвързващо рамково споразумение с "Газпромнефт" за придобиването на дела в НИС. Сделката обаче все още не е окончателно финализирана.

Сръбският икономист Милан Беслач изрази съмнение, че споразумението между "Газпромнефт" и MOL ще бъде доведено до край.

"Абсолютно сигурен съм, че договорът между "Газпромнефт" и MOL няма да бъде сключен, това може да се заключи от цялата информация, особено от момента, в който се смени правителството в Унгария. Тогава руснаците поставиха Унгария в списъка на вражеските държави и не е логично да ѝ продадат своя дял. Още преди това бях убеден, че това няма да се случи, защото би било геополитическо поражение, но и защото руската страна не може да получи пари от тази сделка заради въведените санкции срещу нея след войната в Украйна", каза Беслач пред ТАНЮГ.

До 30 октомври сръбските власти ще разполагат с допълнително време за осигуряване на непрекъснатата работа на НИС и за намиране на решение за бъдещето на руския дял в компанията.