ЕНП иска да изключи партията на Вучич

Европейската народна партия (ЕНП) финализира вътрешния си преглед на статута на Сръбската прогресивна партия (СПП), свързана с президента на Сърбия Александър Вучич. ЕНП ще обсъди евентуалното прекратяване на статута на СПП като асоцииран член на европейската политическа формация.

Решението за резултатите от процедурата обаче няма да бъде обявено преди предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври. Според ЕНП целта е да се избегне възприемането на процедурата като намеса в изборния процес.

Сръбската прогресивна партия остава асоцииран член на ЕНП към момента, според официалния списък на европейската формация.

На заседанието на политическата асамблея на ЕНП в Тулуза европейската формация осъди публичното почитане на паметта на осъдения военнопрестъпник Ратко Младич. ЕНП заяви, че последните събития не могат да бъдат пренебрегнати в рамките на продължаващия контрол върху СПП.

Процедурата за вътрешен преглед на ролята на СПП в ЕНП беше започната през септември 2025 г. Тогава ръководството на ЕНП възложи на генералния секретар Долорес Монсерат и заместник-председателя Костис Хадзидакис да ръководят проверката. Европейската народна партия изрично уточни тогава, че процедурата не представлява официално спиране или изключване на СПП, а вътрешно разследване с отворен изход.

В рамките на настоящия процес ЕНП поставя акцент върху действия и позиции, които според партията са несъвместими с нейните политически ценности, включително публичното възхваляване на осъдени военнопрестъпници.

СПП е асоцииран член на ЕНП от 2016 г. и има един делегат в политическата асамблея на европейската формация.