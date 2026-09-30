Трагедия на пътя Айтос-Руен: Трима души загинаха

Трима души са загинали при тежка катастрофа на главния път Айтос-Руен. Инцидентът е станал около 13:00 часа в сряда.

По първоначална информация са се сблъскали лек автомобил и тежкотоварен камион. На мястото са изпратени полицейски екипи.

Заради тежкия инцидент движението в района е пренасочено по обходни маршрути.

В посока Бургас автомобилите преминават през Ябълчево - Просеник - Оризаре - Тънково - Слънчев бряг - Бургас и обратно, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът в посока Сливен се отклонява през Вресово - Люляково - Съединение - Прилеп - Карнобат - Сливен и обратно.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Причините и обстоятелствата около катастрофата предстои да бъдат изяснени.