Пореден тежък инцидент: Две жертви при катастрофа край Гурково

Двама души са загинали при тежка катастрофа на изхода на Гурково. Заради инцидента временно е ограничено движението по път II-55 през Прохода на Републиката.

За леките автомобили е въведен обходен маршрут по път I-6 Гурково - Мъглиж - Казанлък, след което движението продължава по път I-5 през прохода Шипка.

Тежкотоварните автомобили до 12 тона изчакват при Гурково.

От пътните власти призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост и да спазват указанията на екипите на място.

Това е втора тежка катастрофа с жертви в рамките на няколко часа. По-рано трима души загинаха при сблъсък между лек автомобил и бетоновоз на пътя Айтос-Дългопол, при разклона за Зетьово.

Така жертвите при двата пътни инцидента стават общо пет.