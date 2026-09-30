Новини
Търси
Подкаст
Общество

Пореден тежък инцидент: Две жертви при катастрофа край Гурково

Пореден тежък инцидент: Две жертви при катастрофа край Гурково
Pixabay

Леките автомобили се пренасочват през Шипка, а камионите до 12 тона изчакват

Двама души са загинали при тежка катастрофа на изхода на Гурково. Заради инцидента временно е ограничено движението по път II-55 през Прохода на Републиката.

За леките автомобили е въведен обходен маршрут по път I-6 Гурково - Мъглиж - Казанлък, след което движението продължава по път I-5 през прохода Шипка.

Тежкотоварните автомобили до 12 тона изчакват при Гурково.

От пътните власти призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост и да спазват указанията на екипите на място.

Това е втора тежка катастрофа с жертви в рамките на няколко часа. По-рано трима души загинаха при сблъсък между лек автомобил и бетоновоз на пътя Айтос-Дългопол, при разклона за Зетьово.

Така жертвите при двата пътни инцидента стават общо пет.

Още по темата

22-годишен моторист е в интензивното след тежка катастрофа в Русе

22-годишен моторист е в интензивното след тежка катастрофа в Русе

Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

Жена загина при катастрофа край Костенец

Жена загина при катастрофа край Костенец

Тежка катастрофа в София: Кола се озова между два тролея

Тежка катастрофа в София: Кола се озова между два тролея

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Портних бяха разпитани

Свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Портних бяха разпитани

Частните болници: Отнемането на лиценз под натиск създава опасен прецедент

Частните болници: Отнемането на лиценз под натиск създава опасен прецедент

Ще дойде ли Мицкоски в София? Каракачанов го покани за цар Самуил

Ще дойде ли Мицкоски в София? Каракачанов го покани за цар Самуил

След първия звънец: Затвориха още едно училище в България

След първия звънец: Затвориха още едно училище в България

Съдът остави в ареста испанец, обвинен за наркотици от сектата край Калофер

Съдът остави в ареста испанец, обвинен за наркотици от сектата край Калофер

Водещи

Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

  • Преди 5 минути
Едвин Сугарев: Заличаването на българската история и минодобивът засягат пряко българите в Западните покрайнини

Едвин Сугарев: Заличаването на българската история и минодобивът засягат пряко българите в Западните покрайнини

София покори ЕвроВолей 2026: България - Полша е най-посетеният мач

София покори ЕвроВолей 2026: България - Полша е най-посетеният мач

  • Преди 11 минути
Ивелин Михайлов: Убитият Илиян Филипов премина от лагера на Пеевски и Борисов към този на Радев (ВИДЕО)

Ивелин Михайлов: Убитият Илиян Филипов премина от лагера на Пеевски и Борисов към този на Радев (ВИДЕО)

Свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Портних бяха разпитани

Свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Портних бяха разпитани

  • Преди 13 минути
Сърбия удължи доставките на руски газ до края на годината

Сърбия удължи доставките на руски газ до края на годината

  • Преди 21 минути
Частните болници: Отнемането на лиценз под натиск създава опасен прецедент

Частните болници: Отнемането на лиценз под натиск създава опасен прецедент

  • Преди 28 минути
Путин: Единството на Русия гарантира сигурността и суверенитета на страната

Путин: Единството на Русия гарантира сигурността и суверенитета на страната

  • Преди 32 минути
България изпрати последното искане за плащане по ПВУ за 1,823 млрд. евро

България изпрати последното искане за плащане по ПВУ за 1,823 млрд. евро

Гуардиола се обяви в подкрепа на Манчестър Сити

Гуардиола се обяви в подкрепа на Манчестър Сити

  • Преди 39 минути
Джокович продължи безупречната си серия в Пекин

Джокович продължи безупречната си серия в Пекин

  • Преди 42 минути
Швеция отново предоставя изтребители на мисията на НАТО в Полша

Швеция отново предоставя изтребители на мисията на НАТО в Полша

  • Преди 52 минути
Ще дойде ли Мицкоски в София? Каракачанов го покани за цар Самуил

Ще дойде ли Мицкоски в София? Каракачанов го покани за цар Самуил

  • Преди 54 минути
Ефремова: Конкретното измерение на МРЗ за всяка година се прави с постановление на МС

Ефремова: Конкретното измерение на МРЗ за всяка година се прави с постановление на МС

Студентите получават все по-голяма подкрепа в Сърбия, сочи проучване

Студентите получават все по-голяма подкрепа в Сърбия, сочи проучване

  • Преди 58 минути