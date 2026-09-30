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Премиерът Радев: Не съм адвокат на Путин

Премиерът Радев: Не съм адвокат на Путин

Трябва да продължим подкрепата за Украйна, но най-важното е да подготвим условията за мир, категоричен е премиерът

Трябва да продължим подкрепата за Украйна, но най-важното е да подготвим условията за мир, категоричен е премиерът

„Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украйна. Трябва да изслушаме тревогите и на двете страни.“ Това каза днес премиерът Румен Радев в интервю за телевизия „Евронюз“ в Брюксел в рамките на форум на високо равнище, организиран от медията и посветен на отбраната и Космоса, предаде БТА.

Радев е допълнил, че трябва да продължим подкрепата за Украйна, но най-важното е да подготвим условията за мир.

„Има предел при доставките на оръжия, защото последните крачки ще бъдат извървени от дипломацията, не чрез оръжейните доставки. Нашият призив е за взаимно изслушване и за открити канали за комуникация. Проблем е, че никой не поставя въпроса за ядрената заплаха. Дали съществува? Може би не, не знам. Винаги трябва да мислим дали сме готови за най-опасния сценарий. Колко можем да притискаме Русия, преди тя да отговори по друг начин“, допълва Радев.

Уточнява, че не е адвокат на руския президент Владимир Путин и на руския външен министър Сергей Лавров. „Когато Путин се чувства силен, той не говори за ядрено оръжие, но когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие. Просто припомням, че трябва да имаме това предвид. Не може да си затворим очите за факта, че Русия разполага с ядрена мощ в Европа и това влиза в сметките. Никой не взима това предвид“, посочи Радев.

Пояснява, че не винаги неговото политическо задължение да говори в рамките на политически общоприетото съвпада с неговия военен опит. „Войната в Украйна създаде предизвикателство не само за нашата архитектура на сигурността и производствената ни база, но и за нашето единство и способностите ни, а най-вече за критичното ни мислене и реалистичния ни подход. Засегната бе възможността ни за реалистична задълбочена оценка на войната. Най-много засегна способността ни да определим постижими политически цели и да ги приложим във военна стратегия, възможността ни да определим какво е победата и как да очертаем пътя към нея, за да се постигне мир“, каза премиерът.

Смята, че е „много е тъжно, че ако човек се отклони от обичайното политическо говорене, му се поставя незабавно етикет „проруски“.“

„Действителността не е такава. Не ме интересува подкрепата за Русия, а реалистичният подход и намирането най-сетне на пътя към мира. Това е война на изтощение и е растяща опасност, изцежда икономиката и социалните ни системи. Трябва най-накрая да се постигне равновесие между военните, икономическите и дипломатическите средства. Засега не виждам добър баланс“, каза Радев.

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