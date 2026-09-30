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Политическата криза в Румъния продължава: Зигфрид Мурешан не успя да получи вот на доверие

Политическата криза в Румъния продължава: Зигфрид Мурешан не успя да получи вот на доверие

Това задълбочава политическата криза в страната, която заплашва инвестиционния ѝ кредитен рейтинг

Номинираният за министър-председател на Румъния Зигфрид Мурешан не успя да получи вот на доверие в парламента в сряда, показват резултатите от гласуването. Това задълбочава политическата криза в страната, която заплашва инвестиционния ѝ кредитен рейтинг.

При гласуването на съвместно заседание на двете камари на парламента правителството получи 182 гласа „за“ и 15 „против“. В залата присъстваха общо 197 депутати и сенатори, а за одобряването на кабинета бяха необходими най-малко 233 гласа.

В проектосъстава на правителството влизаха представители на трите десноцентристки формации, участвали и в кабинета на Илие Боложан – Национално-либералната партия (НЛП), Съюзът за спасение на Румъния (ССР) и Демократичният съюз на унгарците в Румъния (ДСУР).

Двете най-големи политически сили в парламента – Социалдемократическата партия (СДП) и крайнодесният Алианс за обединение на румънците (АУР), отказаха да подкрепят предложеното правителство.

Това е поредният неуспешен опит за излизане от продължаващата политическа криза. През юни парламентът отхвърли и кабинет, предложен от либерала Адриан Вещя, а преди това евродепутатът Еуджен Томак се отказа от номинацията си за премиер заради липса на достатъчна подкрепа.

Зигфрид Мурешан, който е евродепутат от НЛП, беше номиниран за министър-председател от президента Никушор Дан на 17 септември след поредица от консултации с парламентарно представените партии.

Румъния се намира в политическа криза от близо пет месеца. Тя започна след свалянето на правителството на Илие Боложан през май с вот на недоверие. Вотът беше подкрепен от социалдемократите, които преди това напуснаха управляващата коалиция, както и от АУР.

Неуспешният вот за кабинета на Мурешан допълнително усложнява опитите за формиране на стабилно парламентарно мнозинство и съставяне на ново редовно правителство.

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