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ВМРО-ДПМНЕ с остра реакция срещу Каракачанов: Цар Самуил отново разпали спора между София и Скопие

ВМРО-ДПМНЕ с остра реакция срещу Каракачанов: Цар Самуил отново разпали спора между София и Скопие
БТА

От партията на Мицкоски заявиха, че по-уместно би било поканата да бъде отправена към Зоран Заев и Венко Филипче

Управляващата партия в Република Северна Македония ВМРО-ДПМНЕ реагира остро на поканата на лидера на българската ВМРО Красимир Каракачанов към премиера Християн Мицкоски да участва в съвместно почитане на цар Самуил в София.

В позиция, разпространена от партията на Мицкоски, поканата е използвана като повод за критики към бившия македонски премиер Зоран Заев и настоящия лидер на СДСМ Венко Филипче заради позициите им по отношенията с България.

От ВМРО-ДПМНЕ заявиха, че Каракачанов би могъл да отправи поканата си към Заев и Филипче, като припомниха техни публични изказвания по исторически и политически въпроси, свързани с България.

Партията определи политиката на двамата като „предателска“ и я свърза с Преспанското споразумение и Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Северна Македония и България.

По повод цар Самуил от ВМРО-ДПМНЕ заявиха, че България има право да почита историческата личност, но отхвърлиха внушението, че пренасянето на неговите тленни останки би променило историческата принадлежност на владетеля.

В позицията си партията направи сравнение с английския крал Ричард I, чиито останки се намират във Франция, като аргумент, че мястото на погребение не определя националната принадлежност на историческа фигура.

ВМРО-ДПМНЕ припомни и предаването на тленните останки на Гоце Делчев на тогавашната Народна република Македония от България. Партията заяви, че Делчев е „една от най-блестящите фигури в македонската история“.

От ВМРО-ДПМНЕ същевременно посочиха, че приветстват интереса на България към делото на цар Самуил, когото определиха като владетел, оставил „незаличима следа в Македония“.

Реакцията идва на фона на продължаващите политически и исторически спорове между София и Скопие, свързани с общото историческо наследство и европейската интеграция на Северна Македония.

Според Каракачанов присъствието на Мицкоски би имало значение както за отношенията между двете държави, така и във връзка с Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г.

В поканата си лидерът на ВМРО припомня и работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси, като посочва постигнатото в нея съгласие за съвместно честване на цар Самуил.

Тържественото посрещане е насрочено за 12:30 часа на 3 октомври на площад "Княз Александър I" в София. След това е предвидено шествие до църквата "Света София". 

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