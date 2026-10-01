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Атанас Илиев се завърна в националния отбор след четири години

Атанас Илиев се завърна в националния отбор след четири години
БТА

Нападателят на ЦСКА 1948 беше повикан от Атанас Рибарски за мачовете с Исландия и Люксембург

Атанас Илиев получи повиквателна за националния отбор на България и вече се присъедини към лагера на „трикольорите“.

Нападателят на ЦСКА 1948 попадна в състава по решение на временния селекционер Атанас Рибарски. България гостува на Исландия на 3 октомври, а три дни по-късно ще се изправи срещу Люксембург.

31-годишният футболист заема мястото в групата на Теодор Иванов. Централният защитник получи контузия по време на срещата с Люксембург на 26 септември и отпадна от сметките за предстоящите двубои.

Илиев има 16 мача и три гола с националния екип. Той се е разписвал срещу Италия, Хърватия и Грузия.

За последно нападателят игра за България на 12 юни 2022 година при равенството 0:0 с Грузия в Тбилиси.

Повиквателната идва в момент, когато „лъвовете“ изпитват сериозни затруднения в атака. България е отбелязала само един гол от началото на кампанията в група 4 на Лига С, дело на дебютанта Асен Чандъров.

Националният отбор ще отпътува за Рейкявик на 2 октомври в 9:00 часа с чартърен полет от Терминал 2 на летище „Васил Левски“ - София.

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