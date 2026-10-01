„Всички за Илиян“: Ботев пусна билети по 1 евро

Ботев Пловдив взе важно решение след смъртта на Илиян Филипов. Клубът определи символична цена от 1 евро за билетите за домакинството срещу Славия.

Двубоят от Първа лига ще се играе на 10 октомври от 20:00 часа на стадион „Христо Ботев“. Целта на ръководството е трибуните да бъдат изпълнени до краен предел в памет на клубния благодетел.

„Илиян Филипов имаше голяма мечта - да види стадион „Христо Ботев“ пълен с фенове до краен предел. Затова взехме решение цената на билетите за мача със Славия за всички сектори да бъде 1 евро“, обявиха от Ботев.

Пропуските вече се продават в клубния магазин и онлайн на kolezha.bg. Закупените пакетни билети и абонаментните карти ще важат за срещата.

„Този мач ще бъде за Илиян Филипов. Нека всички заедно му благодарим във втория му дом - стадион „Христо Ботев“, написаха още „жълто-черните“.