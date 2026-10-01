Гиздол с първи думи към феновете на ЦСКА: Само ЦСКА!

Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол отправи първото си послание към привържениците на клуба.

Германският специалист се обърна към „червената“ общност чрез мобилното приложение MyCSKA.

„Здравейте, армейци! Аз съм вашият треньор Маркус. Много съм развълнуван за тази нова страница заедно с вас! Надявам се да се видим съвсем скоро! Само ЦСКА!“, заяви Гиздол.

Специалистът подписа договор с ЦСКА до края на сезон 2026/27. В споразумението е включена и опция за удължаване с още една година.

Очаква се Маркус Гиздол да бъде представен официално като нов наставник на „червените“ в началото на следващата седмица.