Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Гиздол с първи думи към феновете на ЦСКА: Само ЦСКА!

Гиздол с първи думи към феновете на ЦСКА: Само ЦСКА!
Facebook/CSKA

Новият треньор заяви, че е развълнуван за общото начало с „армейците“

Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол отправи първото си послание към привържениците на клуба.

Германският специалист се обърна към „червената“ общност чрез мобилното приложение MyCSKA.

„Здравейте, армейци! Аз съм вашият треньор Маркус. Много съм развълнуван за тази нова страница заедно с вас! Надявам се да се видим съвсем скоро! Само ЦСКА!“, заяви Гиздол.

Специалистът подписа договор с ЦСКА до края на сезон 2026/27. В споразумението е включена и опция за удължаване с още една година.

Очаква се Маркус Гиздол да бъде представен официално като нов наставник на „червените“ в началото на следващата седмица.

Още по темата

Стадионът на ЦСКА заприлича на този на Байерн (ВИДЕО)

Стадионът на ЦСКА заприлича на този на Байерн (ВИДЕО)

Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

ЦСКА е имал възможност да привлече Светослав Вуцов

ЦСКА е имал възможност да привлече Светослав Вуцов

Маркус Гиздол идва в ЦСКА с двама доверени помощници

Маркус Гиздол идва в ЦСКА с двама доверени помощници

Bild потвърди: Маркус Гиздол е на крачка от ЦСКА

Bild потвърди: Маркус Гиздол е на крачка от ЦСКА

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Жоел Арате: България е световна сила в бокса

Жоел Арате: България е световна сила в бокса

Леао взема №7 на Роналдо за мача с Дания

Леао взема №7 на Роналдо за мача с Дания

Зверев тръгна с победа в Пекин и атакува върха

Зверев тръгна с победа в Пекин и атакува върха

Атанас Илиев се завърна в националния отбор след четири години

Атанас Илиев се завърна в националния отбор след четири години

„Всички за Илиян“: Ботев пусна билети по 1 евро

„Всички за Илиян“: Ботев пусна билети по 1 евро

Водещи

Екзекуция с две смъртоносни инжекции се провали в САЩ

Екзекуция с две смъртоносни инжекции се провали в САЩ

  • Преди 9 минути
Протестите във Франция ескалират: Палежи на училища и стотици арести

Протестите във Франция ескалират: Палежи на училища и стотици арести

  • Преди 10 минути
Европейски дипломат: ЕС и Турция се нуждаят един от друг

Европейски дипломат: ЕС и Турция се нуждаят един от друг

  • Преди 10 минути
БАН осъди руския удар по Националната академия на науките в Киев

БАН осъди руския удар по Националната академия на науките в Киев

  • Преди 16 минути
От Камено до президентството: "Пейка на поколенията" вече е в София

От Камено до президентството: "Пейка на поколенията" вече е в София

  • Преди 17 минути
Руски дрон удари училище в Киев

Руски дрон удари училище в Киев

  • Преди 18 минути
Жоел Арате: България е световна сила в бокса

Жоел Арате: България е световна сила в бокса

  • Преди 18 минути
Тръмп: Не вярвам, че Нетаняху е бил предупреден за атаката на „Хамас“ на 7 октомври

Тръмп: Не вярвам, че Нетаняху е бил предупреден за атаката на „Хамас“ на 7 октомври

  • Преди 29 минути
60 тона слама пламнаха в кравеферма в Хасковско

60 тона слама пламнаха в кравеферма в Хасковско

  • Преди 30 минути
Наталия Ефремова: При нужда ще има нови мерки за подкрепа през зимата

Наталия Ефремова: При нужда ще има нови мерки за подкрепа през зимата

  • Преди 31 минути
Лавина в Непал уби най-малко 15 работници в Хималаите

Лавина в Непал уби най-малко 15 работници в Хималаите

  • Преди 33 минути
Марта Кос: Черна гора е във финалната фаза на преговорите за членство в ЕС

Марта Кос: Черна гора е във финалната фаза на преговорите за членство в ЕС

  • Преди 40 минути
Робот срещу човека? Китайски хуманоид показа завидни футболни умения

Робот срещу човека? Китайски хуманоид показа завидни футболни умения

  • Преди 43 минути
МЗ обнови системата за здравен контрол: 1800 инспектори ще следят над 200 000 обекта

МЗ обнови системата за здравен контрол: 1800 инспектори ще следят над 200 000 обекта

  • Преди 43 минути
Леао взема №7 на Роналдо за мача с Дания

Леао взема №7 на Роналдо за мача с Дания

  • Преди 44 минути