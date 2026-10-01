София се превръща в алтернатива за евтини полети за жителите на Северна Гърция

Летище „Васил Левски“ в София може да се превърне в алтернатива за пътуващите от Северна Гърция, които търсят по-евтини полети до европейски дестинации, пише гръцкото икономическо издание „Пауъргейм“.

Като пример изданието посочва пътуване от Солун до Барселона. В някои случаи по-изгодният вариант може да бъде около четиричасово пътуване с автомобил до София, последвано от полет от българската столица.

Според „Пауъргейм“ София има потенциал да играе ролята на своеобразно второ летище за Северна Гърция заради големия брой нискотарифни авиокомпании, разнообразните европейски дестинации и по-лесното пътуване през границата между двете страни.

От 1 януари 2025 г. проверките на лица по сухопътната граница между България и Гърция бяха премахнати. София и Солун са разделени от около 300 километра, което позволява на пътниците да сравняват не само цените на билетите, но и цялостните разходи за пътуването.

При проверка на цените на 30 септември „Пауъргейм“ е открило еднопосочен билет от София до Барселона за 20,99 евро за 30 ноември. За полет от Солун до Барселона през ноември е била посочена цена от 87 евро. От София са били налични и билети до Бергамо за 14,99 евро и до Виена за 21,99 евро.

Изданието уточнява, че става дума за различни дати и тарифни условия и цените не представляват пряко сравнение на едно и също пътуване.

Според направената от „Пауъргейм“ примерна сметка пътуването с автомобил от Солун до София не би било икономически изгодно за един човек, но може да се окаже по-изгодно за двама или повече пътници.

Интересът към София може да се увеличи през зимния сезон 2026–2027 г. заради решението на „Райънеър“ да закрие базата си от три самолета в Солун и да намали операциите си там. Авиокомпанията планира да прекрати през зимата десет маршрута, сред които тези до Берлин, Франкфурт–Хан, Гьотеборг, Стокхолм, Познан, Венеция–Тревизо и Загреб.

Закриването на базата обаче не означава пълно изтегляне на „Райънеър“ от Солун, отбелязва гръцкото издание.

В същото време летище „Васил Левски“ разполага със значително присъствие на нискотарифни авиокомпании. През летния сезон на 2026 г. то е обслужвало 30 авиокомпании и е предлагало полети до 94 дестинации, според информация, цитирана от БТА.