Новини
Търси
Подкаст
Балкани

София се превръща в алтернатива за евтини полети за жителите на Северна Гърция

София се превръща в алтернатива за евтини полети за жителите на Северна Гърция

Това пише гръцкото икономическо издание „Пауъргейм“

Летище „Васил Левски“ в София може да се превърне в алтернатива за пътуващите от Северна Гърция, които търсят по-евтини полети до европейски дестинации, пише гръцкото икономическо издание „Пауъргейм“.

Като пример изданието посочва пътуване от Солун до Барселона. В някои случаи по-изгодният вариант може да бъде около четиричасово пътуване с автомобил до София, последвано от полет от българската столица.

Според „Пауъргейм“ София има потенциал да играе ролята на своеобразно второ летище за Северна Гърция заради големия брой нискотарифни авиокомпании, разнообразните европейски дестинации и по-лесното пътуване през границата между двете страни.

От 1 януари 2025 г. проверките на лица по сухопътната граница между България и Гърция бяха премахнати. София и Солун са разделени от около 300 километра, което позволява на пътниците да сравняват не само цените на билетите, но и цялостните разходи за пътуването.

При проверка на цените на 30 септември „Пауъргейм“ е открило еднопосочен билет от София до Барселона за 20,99 евро за 30 ноември. За полет от Солун до Барселона през ноември е била посочена цена от 87 евро. От София са били налични и билети до Бергамо за 14,99 евро и до Виена за 21,99 евро.

Изданието уточнява, че става дума за различни дати и тарифни условия и цените не представляват пряко сравнение на едно и също пътуване.

Според направената от „Пауъргейм“ примерна сметка пътуването с автомобил от Солун до София не би било икономически изгодно за един човек, но може да се окаже по-изгодно за двама или повече пътници.

Интересът към София може да се увеличи през зимния сезон 2026–2027 г. заради решението на „Райънеър“ да закрие базата си от три самолета в Солун и да намали операциите си там. Авиокомпанията планира да прекрати през зимата десет маршрута, сред които тези до Берлин, Франкфурт–Хан, Гьотеборг, Стокхолм, Познан, Венеция–Тревизо и Загреб.

Закриването на базата обаче не означава пълно изтегляне на „Райънеър“ от Солун, отбелязва гръцкото издание.

В същото време летище „Васил Левски“ разполага със значително присъствие на нискотарифни авиокомпании. През летния сезон на 2026 г. то е обслужвало 30 авиокомпании и е предлагало полети до 94 дестинации, според информация, цитирана от БТА.

 
 

Още по темата

Гърция поиска промени в учебниците в Северна Македония

Гърция поиска промени в учебниците в Северна Македония

Гръцки митрополит скочи срещу сделката с България за мощите на цар Самуил

Гръцки митрополит скочи срещу сделката с България за мощите на цар Самуил

Гърция увеличава помощта за дизела до 15 цента на литър

Гърция увеличава помощта за дизела до 15 цента на литър

България, Гърция и Румъния обединяват усилия за транспортната свързаност в региона

България, Гърция и Румъния обединяват усилия за транспортната свързаност в региона

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Европейски дипломат: ЕС и Турция се нуждаят един от друг

Европейски дипломат: ЕС и Турция се нуждаят един от друг

Марта Кос: Черна гора е във финалната фаза на преговорите за членство в ЕС

Марта Кос: Черна гора е във финалната фаза на преговорите за членство в ЕС

Гърция предлага ЕС да спира временно молбите за убежище при миграционни кризи

Гърция предлага ЕС да спира временно молбите за убежище при миграционни кризи

ВМРО-ДПМНЕ с остра реакция срещу Каракачанов: Цар Самуил отново разпали спора между София и Скопие

ВМРО-ДПМНЕ с остра реакция срещу Каракачанов: Цар Самуил отново разпали спора между София и Скопие

Порои предизвикаха тежки наводнения в Крит, двама души пострадаха при срутване на мост

Порои предизвикаха тежки наводнения в Крит, двама души пострадаха при срутване на мост

Водещи

Екзекуция с две смъртоносни инжекции се провали в САЩ

Екзекуция с две смъртоносни инжекции се провали в САЩ

  • Преди 3 минути
Протестите във Франция ескалират: Палежи на училища и стотици арести

Протестите във Франция ескалират: Палежи на училища и стотици арести

  • Преди 4 минути
Европейски дипломат: ЕС и Турция се нуждаят един от друг

Европейски дипломат: ЕС и Турция се нуждаят един от друг

  • Преди 4 минути
БАН осъди руския удар по Националната академия на науките в Киев

БАН осъди руския удар по Националната академия на науките в Киев

  • Преди 10 минути
От Камено до президентството: "Пейка на поколенията" вече е в София

От Камено до президентството: "Пейка на поколенията" вече е в София

  • Преди 11 минути
Руски дрон удари училище в Киев

Руски дрон удари училище в Киев

  • Преди 12 минути
Жоел Арате: България е световна сила в бокса

Жоел Арате: България е световна сила в бокса

  • Преди 12 минути
Тръмп: Не вярвам, че Нетаняху е бил предупреден за атаката на „Хамас“ на 7 октомври

Тръмп: Не вярвам, че Нетаняху е бил предупреден за атаката на „Хамас“ на 7 октомври

  • Преди 23 минути
60 тона слама пламнаха в кравеферма в Хасковско

60 тона слама пламнаха в кравеферма в Хасковско

  • Преди 24 минути
Наталия Ефремова: При нужда ще има нови мерки за подкрепа през зимата

Наталия Ефремова: При нужда ще има нови мерки за подкрепа през зимата

  • Преди 25 минути
Лавина в Непал уби най-малко 15 работници в Хималаите

Лавина в Непал уби най-малко 15 работници в Хималаите

  • Преди 27 минути
Марта Кос: Черна гора е във финалната фаза на преговорите за членство в ЕС

Марта Кос: Черна гора е във финалната фаза на преговорите за членство в ЕС

  • Преди 34 минути
Робот срещу човека? Китайски хуманоид показа завидни футболни умения

Робот срещу човека? Китайски хуманоид показа завидни футболни умения

  • Преди 37 минути
МЗ обнови системата за здравен контрол: 1800 инспектори ще следят над 200 000 обекта

МЗ обнови системата за здравен контрол: 1800 инспектори ще следят над 200 000 обекта

  • Преди 37 минути
Леао взема №7 на Роналдо за мача с Дания

Леао взема №7 на Роналдо за мача с Дания

  • Преди 38 минути