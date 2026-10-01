Жезус отсече за Роналдо: Никой не ми казва какво да правя

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус отново коментира напрежението около Кристиано Роналдо след самоволното напускане на звездата преди мача с Дания от Лигата на нациите.

Специалистът беше категоричен, че нито един футболист, независимо от неговото име и постижения, не може да определя решенията му.

„Никога един играч не може да ми казва какво да правя. Правата на всички са еднакви. Като селекционер имам отговорността да решавам кого да пусна и кого - не“, заяви Жезус.

Той отрече да има сериозен конфликт с 41-годишния капитан и разкри първоначалния план на треньорския щаб.

„Няма драма с Роналдо. Планът беше Крис да не играе в първите два мача. В последната среща реших, че може да имам нужда от него, и той загряваше 20 или 30 минути.“

Селекционерът призна, че разбира недоволството на нападателя, след като той остана неизползвана резерва срещу Норвегия.

„Няма футболист, който да загрява, да не влезе в игра и да бъде доволен. Дори да е Пеле или Марадона. Но повтарям – няма и няма да има играч, който да ми казва какво да правя като селекционер. Никога. Нула.“

Жезус изрази и раздразнение от многобройните въпроси за Роналдо и евентуалния край на кариерата му в националния отбор.

„Не работя с един футболист, а с 23-ма. Може да ме питате за всеки от тях. Един въпрос за Роналдо е малко, но три поредни са прекалено много. Основната причина да съм тук е мачът с Дания“, завърши селекционерът.