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Жезус отсече за Роналдо: Никой не ми казва какво да правя

Жезус отсече за Роналдо: Никой не ми казва какво да правя
АП/БТА

Селекционерът на Португалия отрече да има драма, но защити правото си сам да определя състава

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус отново коментира напрежението около Кристиано Роналдо след самоволното напускане на звездата преди мача с Дания от Лигата на нациите.

Специалистът беше категоричен, че нито един футболист, независимо от неговото име и постижения, не може да определя решенията му.

„Никога един играч не може да ми казва какво да правя. Правата на всички са еднакви. Като селекционер имам отговорността да решавам кого да пусна и кого - не“, заяви Жезус.

Той отрече да има сериозен конфликт с 41-годишния капитан и разкри първоначалния план на треньорския щаб.

„Няма драма с Роналдо. Планът беше Крис да не играе в първите два мача. В последната среща реших, че може да имам нужда от него, и той загряваше 20 или 30 минути.“

Селекционерът призна, че разбира недоволството на нападателя, след като той остана неизползвана резерва срещу Норвегия.

„Няма футболист, който да загрява, да не влезе в игра и да бъде доволен. Дори да е Пеле или Марадона. Но повтарям – няма и няма да има играч, който да ми казва какво да правя като селекционер. Никога. Нула.“

Жезус изрази и раздразнение от многобройните въпроси за Роналдо и евентуалния край на кариерата му в националния отбор.

„Не работя с един футболист, а с 23-ма. Може да ме питате за всеки от тях. Един въпрос за Роналдо е малко, но три поредни са прекалено много. Основната причина да съм тук е мачът с Дания“, завърши селекционерът.

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