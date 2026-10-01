Португалската футболна федерация коментира напускането на Роналдо

Португалската футболна федерация официално потвърди, че Кристиано Роналдо е напуснал лагера на националния отбор в Копенхаген.

„Подготовката за мачовете срещу Дания и Норвегия ще продължи по план с останалите 24 играчи. Целият отбор остава напълно фокусиран върху предстоящите си ангажименти и постигането на поставените цели“, се казва в изявлението на федерацията.

Роналдо не влезе в игра при победата с 2:1 над Норвегия на 27 септември, а впоследствие не тренира със своите съотборници.

Португалските медии съобщиха за разногласия между 41-годишния нападател и селекционера Жорже Жезус. По-късно се появи информация, че двамата са изчистили недоразуменията.

На пресконференцията преди срещата с Дания Жезус обяви, че Роналдо няма да играе и в този двубой. Малко след това капитанът съобщи чрез социалните мрежи решението си да напусне лагера.

Португалия ще продължи подготовката си с група от 24 футболисти.