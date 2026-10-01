Криминалистът Иван Савов: Възможно е да има личен мотив в убийството на Илиян Филипов

Действително трябва да се работи по всички версии. Дори да имаме заловен заподозрян, както в конкретния случай, докато не се изясни мотивацията му и дали наистина има пряка връзка на база веществени доказателства - всичко остава възможно. Това заяви криминалистът Иван Савов пред бТВ, във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Това, което е интересно в случая е начинът, по който е извършено деянието - два изстрела от близко разстояние, означава, че е имало пряка визуална комуникация, а може би дори и вербална. Подобен тип деяния обикновено говорят за личен мотив, смята Савов.

"Професионалистът би стрелял с дълго оръжие от известна дистанция, много вероятно заглушано, за да има време да се изнесе от мястото. И в никакъв случай не би оставил следи или по-скоро би положил всички възможни усилия да няма следи от себе си. Лично аз подозирам, че мотивът е личен, отколкото свързан с бизнеса. По-скоро не говорим за поръчково убийство", продължи тезата си криминалистът.

На въпрос защо заподозреният за убийството на Филипов е изглеждал спокоен при задържането си, Савов коментира: "Това говори две неща - или човекът напълно съзнава какво е извършил и е очаквал да бъде задържан. Или на второ място, е сигурен, че не е той и смята, че някой го е натопил.

Човек с толкова мащабен бизнес е възможно да има неограничен брой конфликтни точки с различни лица. Това прави много трудно всяко смилено предположение къде точно нещата са стигнали до такава крайна степен, коментира адв. Людмил Рангелов.

Всеки, който е поръчан и набелязан, независимо с каква охрана се движи в един момент остава открит. Ако има сериозен мотив някой да го убие - и с охрана, и без охрана такъв ще бъде резултатът, добави още той.