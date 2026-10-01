Новини
Търси
Подкаст
Свят

Президентът на Израел ще награди четирима пътници, помогнали да бъде предотвратена самолетна катастрофа

Президентът на Израел ще награди четирима пътници, помогнали да бъде предотвратена самолетна катастрофа
АР/БТА

Според президента трима от пътниците – Янив Хаюн, Цвика Манес и Асаф Раджуан – са влезли в пилотската кабина и са усмирили единия пилот, след като той е намушкал колегата си

Израелският президент Ицхак Херцог заяви, че ще предложи за едно от най-високите граждански отличия в страната четирима израелски пътници, които вчера са помогнали да бъде предотвратена катастрофа със самолет на „Флайдубай“, предаде Франс прес.

Херцог посочи, че ще представи действията им пред консултативния комитет, който определя носителите на Президентската награда за граждански героизъм, и ще препоръча четиримата да бъдат удостоени с отличието.

По думите му те са проявили инициатива, смелост и чувство за колективна отговорност в момент на сериозна опасност и са допринесли за предотвратяването на голяма катастрофа.

Според президента трима от пътниците – Янив Хаюн, Цвика Манес и Асаф Раджуан – са влезли в пилотската кабина и са усмирили единия пилот, след като той е намушкал колегата си.

Четвъртият пътник, лекарят Шота Мусаев, е оказал спешна медицинска помощ на ранения пилот и го е поддържал в стабилно състояние до кацането на самолета.

Самолетът на базираната в Обединените арабски емирства авиокомпания „Флайдубай“ е изпълнявал полет до Тел Авив, когато вчера е бил принуден да кацне аварийно в Саудитска Арабия след инцидент между двамата пилоти.

Няколко израелски официални представители и пътници заявиха, че единият пилот е намушкал другия и е направил опит да разбие самолета.

Президентската награда за граждански героизъм е учредена след атаките на „Хамас“ в Израел на 7 октомври 2023 г. От канцеларията на президента я определят като признание за хора, които са проявили изключителна смелост и са рискували живота си, за да спасят други хора.

Още по темата

Затягат проверките за сигурност за пилотите на самолети в Израел след случая с полета от Дубай

Затягат проверките за сигурност за пилотите на самолети в Израел след случая с полета от Дубай

Израелски министър призова за засилване на военните действия в региона

Израелски министър призова за засилване на военните действия в региона

Тръмп обсъди с Нетаняху нападението над пилота на „Флайдубай“

Тръмп обсъди с Нетаняху нападението над пилота на „Флайдубай“

Нетаняху: Рано е да се каже кой стои зад опита за разбиване на самолет на „Флайдубай“

Нетаняху: Рано е да се каже кой стои зад опита за разбиване на самолет на „Флайдубай“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия

Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия

Кремъл: Предупреждението за ядрен удар заради Калининград не е конфронтационно

Кремъл: Предупреждението за ядрен удар заради Калининград не е конфронтационно

Марта Кос: Следващата седмица ще представим допълнителни идеи за разширяване на ЕС

Марта Кос: Следващата седмица ще представим допълнителни идеи за разширяване на ЕС

НАТО получава Международната награда за мир на Вестфалия за 2026 г.

НАТО получава Международната награда за мир на Вестфалия за 2026 г.

Руски опозиционер е предупреден, че животът му е в опасност

Руски опозиционер е предупреден, че животът му е в опасност

Водещи

Гиздол с първи думи към феновете на ЦСКА: Само ЦСКА!

Гиздол с първи думи към феновете на ЦСКА: Само ЦСКА!

  • Преди 3 минути
Номинираният за посланик на САЩ в София: Ще пледирам за увеличаване подкрепата на България към Украйна

Номинираният за посланик на САЩ в София: Ще пледирам за увеличаване подкрепата на България към Украйна

  • Преди 6 минути
Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия

Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия

  • Преди 18 минути
Разбиха нарколаборатория в Сливен - има задържани (СНИМКИ)

Разбиха нарколаборатория в Сливен - има задържани (СНИМКИ)

Жезус отсече за Роналдо: Никой не ми казва какво да правя

Жезус отсече за Роналдо: Никой не ми казва какво да правя

  • Преди 20 минути
Кремъл: Предупреждението за ядрен удар заради Калининград не е конфронтационно

Кремъл: Предупреждението за ядрен удар заради Калининград не е конфронтационно

  • Преди 24 минути
Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Даренията на стойност 387 891 евро за 4 от кандидатпрезидентските двойки

Даренията на стойност 387 891 евро за 4 от кандидатпрезидентските двойки

Слънце и температури до 23° утре, но с валежи на места

Слънце и температури до 23° утре, но с валежи на места

  • Преди 37 минути
Абровски: Целта ни е да помогнем на лозарите да се окрупнят

Абровски: Целта ни е да помогнем на лозарите да се окрупнят

Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско

Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско

Фюри и Джошуа лице в лице преди мегасблъсъка

Фюри и Джошуа лице в лице преди мегасблъсъка

  • Преди 59 минути
Протест в защита на паметника Шипка се провежда в центъра на София

Протест в защита на паметника Шипка се провежда в центъра на София

Дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна

Дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна

Кмет на турски град и още 58 души са задържани при разследване за корупция

Кмет на турски град и още 58 души са задържани при разследване за корупция

  • Преди 1 час