Президентът на Израел ще награди четирима пътници, помогнали да бъде предотвратена самолетна катастрофа

Израелският президент Ицхак Херцог заяви, че ще предложи за едно от най-високите граждански отличия в страната четирима израелски пътници, които вчера са помогнали да бъде предотвратена катастрофа със самолет на „Флайдубай“, предаде Франс прес.

Херцог посочи, че ще представи действията им пред консултативния комитет, който определя носителите на Президентската награда за граждански героизъм, и ще препоръча четиримата да бъдат удостоени с отличието.

По думите му те са проявили инициатива, смелост и чувство за колективна отговорност в момент на сериозна опасност и са допринесли за предотвратяването на голяма катастрофа.

Според президента трима от пътниците – Янив Хаюн, Цвика Манес и Асаф Раджуан – са влезли в пилотската кабина и са усмирили единия пилот, след като той е намушкал колегата си.

Четвъртият пътник, лекарят Шота Мусаев, е оказал спешна медицинска помощ на ранения пилот и го е поддържал в стабилно състояние до кацането на самолета.

Самолетът на базираната в Обединените арабски емирства авиокомпания „Флайдубай“ е изпълнявал полет до Тел Авив, когато вчера е бил принуден да кацне аварийно в Саудитска Арабия след инцидент между двамата пилоти.

Няколко израелски официални представители и пътници заявиха, че единият пилот е намушкал другия и е направил опит да разбие самолета.

Президентската награда за граждански героизъм е учредена след атаките на „Хамас“ в Израел на 7 октомври 2023 г. От канцеларията на президента я определят като признание за хора, които са проявили изключителна смелост и са рискували живота си, за да спасят други хора.