НАТО получава Международната награда за мир на Вестфалия за 2026 г.
Очаква се германският канцлер Фридрих Мерц да произнесе официалната похвална реч
НАТО днес ще получи Международната награда за мир на Вестфалия за 2026 г. на церемония в Историческото кметство на германския град Мюнстер, предаде ДПА.
Наградата е придружена от парична премия от 100 000 евро и се връчва на Алианса заради приноса му към мира в Европа.
Очаква се германският канцлер Фридрих Мерц да произнесе официалната похвална реч. Отличието ще бъде прието от генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
Младежката награда на Вестфалия, заедно с премия от 50 000 евро, ще бъде връчена на международната инициатива „сошиоМовенс“ (socioMovens), базирана в Дортмунд. Църковната фондация реализира проекти в Централна и Източна Европа, насочени към създаването на по-хуманни условия за живот.
Международната награда за мир се присъжда на всеки две години от Икономическото общество на Вестфалия и Липе. Отличието е свързано с Вестфалския мир от 1648 г., сключен в кметствата на Мюнстер и Оснабрюк.
Споразумението слага край на Тридесетгодишната война и се разглежда като един от основополагащите елементи на европейския мирен ред, изграден върху принципа на равнопоставеност между суверенните държави.