НАТО получава Международната награда за мир на Вестфалия за 2026 г.

НАТО днес ще получи Международната награда за мир на Вестфалия за 2026 г. на церемония в Историческото кметство на германския град Мюнстер, предаде ДПА.

Наградата е придружена от парична премия от 100 000 евро и се връчва на Алианса заради приноса му към мира в Европа.

Очаква се германският канцлер Фридрих Мерц да произнесе официалната похвална реч. Отличието ще бъде прието от генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Младежката награда на Вестфалия, заедно с премия от 50 000 евро, ще бъде връчена на международната инициатива „сошиоМовенс“ (socioMovens), базирана в Дортмунд. Църковната фондация реализира проекти в Централна и Източна Европа, насочени към създаването на по-хуманни условия за живот.

Международната награда за мир се присъжда на всеки две години от Икономическото общество на Вестфалия и Липе. Отличието е свързано с Вестфалския мир от 1648 г., сключен в кметствата на Мюнстер и Оснабрюк.

Споразумението слага край на Тридесетгодишната война и се разглежда като един от основополагащите елементи на европейския мирен ред, изграден върху принципа на равнопоставеност между суверенните държави.