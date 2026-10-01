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Украйна ще поиска от САЩ нови санкции срещу руски компании и лица

Украйна ще поиска от САЩ нови санкции срещу руски компании и лица
АР/БТА

Искането е свързано с новия закон, известен като „Линдзи Греъм“

Украйна ще предостави тази седмица на администрацията на президента Доналд Тръмп и на Конгреса на САЩ списък с руски компании, кораби и лица, срещу които Киев настоява да бъдат наложени санкции, съобщава ABC.

Искането е свързано с новия закон, известен като „Линдзи Греъм“, който наскоро беше подписан от американския президент.

Временно управляващият посолството на Украйна във Вашингтон Денис Сеник заяви, че сред основните приоритети са руски производители на компоненти за сателитна интернет система, аналогична на Starlink. По думите му основната компания, свързана с разработването на руската мрежа, вече е под американски санкции, но доставчиците ѝ все още не са засегнати от ограниченията.

Сеник предупреди, че ако Русия успее да изгради собствена сателитна мрежа, тя би могла да използва данни в реално време за нанасяне на удари срещу Украйна. Според него това би имало сериозни последици, особено с наближаването на зимата.

Киев настоява също да получи достъп до услугите на Starlink на руска територия, за да може да използва системата при операции срещу цели там.

Украинският списък включва и предложения за затягане на санкциите срещу т.нар. „сенчест флот“ от танкери, чрез които Русия заобикаля ограниченията върху износа на петрол.

Американската администрация трябва до 18 октомври да определи кои руски субекти ще бъдат включени в мащабния пакет от санкции срещу Русия и Иран, свързан със законодателната инициатива на покойния сенатор Линдзи Греъм.

Успоредно с това Украйна призовава Вашингтон и американския бизнес да осъдят руските атаки срещу компании от САЩ, които продължават да работят на украинска територия.

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