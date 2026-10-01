Иван Демерджиев в НС: Не съм бил адвокат на Илиян Филипов и неговото дружество ПИМК

"Не съм бил юридически представител на Илиян Филипов и неговото дружество ПИМК. Всеки, който разпространява такива информации, трябва да е наясно, че са неистини и от това произтичат юридически последици". Това заяви в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев в отговор на депутата от ДПС Калин Стоянов.

В отговор на въпрос от Велислав Величков от ПП - има ли връзка между заловеното лице, което е евентуален извършител и другото лице, за което убития Филипов говори, Демерджиев каза, че арестуваният заподозрян има множество връзки, които се изследват.

"Апелирам наблюдаващият прокурор да изясни има ли друго лице или лица, съпричастни с убийството на Илиян Филипов", каза Демерджиев.

Величков изтъкна, че има арестуван заподозрян, но не е доказано, че той е извршител.

Петър Петров от "Възраждане" запита: "Ако убитият не е имал доверие към предходното управление, да е подал сигнал до Прокуратурата, а тя да е възложила проверка на ДАНС, поискали ли сте информация от Прокуратурата и други служби дали не са получавали сигнали от убития, че се опасява за живота си".

В отговор Демерджиев каза: "До колкото ми е известно, на мен не ми е помагал Илиян Филипов, не ми е известно да е помагал под каквато и да е форма на "Прогресивна България". Тече досъдебно производство, Прокуратурата го ръководи. Има данни, че може би Илиян Филипов се е притеснявал при предишни ръководства на МВР, по част от тези сигнали се работи и се установява наличието на връзки или влияние. Има съмнения и се работи по тях".