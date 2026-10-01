Ангел Георгиев: На кадрите имаше висок и слаб мъж, а арестуваният е с друго телосложение

"На кадрите от района на убийството на бизнесмена Илиян Филипов видяхме висок и слаб мъж. Заловеният от вас е добре сложен, но не е висок и слаб мъж". Това заяви депутатът Ангел Георгиев в отговор на думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, че МВР е арестувало физическият извършител на Илиян Филипов.

Вътрешният министър потвърди думите си, че според МВР, те са арестували точно физическият извършител на убийството.

"Задържаният Славчо Благоев Мегеров има множество криминални прояви назад във времето", каза Демерджиев в отговор на въпрос на друг депутат.

По думите на Ангел Георгиев от "Възраждане" това управление е изпуснало Пловдив. Той припомни предишното убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм, извършено от група младежи.

В отговор на въпрос от ГЕРБ за ролята на зам.-вътрешния министър Емил Ганчев на място в Пловдив след убийството, той обясни, че той е координирал действията по случая.