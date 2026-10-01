Новини
Търси
Подкаст
Политика

Ангел Георгиев: На кадрите имаше висок и слаб мъж, а арестуваният е с друго телосложение

Ангел Георгиев: На кадрите имаше висок и слаб мъж, а арестуваният е с друго телосложение
Снимка: БТА

Вътрешният министър изчете криминалното досие на арестувания в София, заподозрян за убиец на Филипов

"На кадрите от района на убийството на бизнесмена Илиян Филипов видяхме висок и слаб мъж. Заловеният от вас е добре сложен, но не е висок и слаб мъж". Това заяви депутатът Ангел Георгиев в отговор на думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, че МВР е арестувало физическият извършител на Илиян Филипов.

Вътрешният министър потвърди думите си, че според МВР, те са арестували точно физическият извършител на убийството.

"Задържаният Славчо Благоев Мегеров има множество криминални прояви назад във времето", каза Демерджиев в отговор на въпрос на друг депутат.

По думите на Ангел Георгиев от "Възраждане" това управление е изпуснало Пловдив. Той припомни предишното убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм, извършено от група младежи.

В отговор на въпрос от ГЕРБ за ролята на зам.-вътрешния министър Емил Ганчев на място в Пловдив след убийството, той обясни, че той е координирал действията по случая.

Още по темата

Адв. Рангелов: Има големи резерви, че задържаният мъж е извършителят на убийството на Илиян Филипов

Адв. Рангелов: Има големи резерви, че задържаният мъж е извършителят на убийството на Илиян Филипов

Иван Демерджиев: Нямаме съмнение, че сме задържали убиеца на Илиян Филипов

Иван Демерджиев: Нямаме съмнение, че сме задържали убиеца на Илиян Филипов

Йордан Арабаджиев за убития Илиян Филипов: Тежък удар върху българския транспортен бизнес

Йордан Арабаджиев за убития Илиян Филипов: Тежък удар върху българския транспортен бизнес

Иван Петлешков за убития Илиян Филипов: Не спекулирайте, защитих името си с дело

Иван Петлешков за убития Илиян Филипов: Не спекулирайте, защитих името си с дело

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Номинираният за посланик на САЩ в София: Ще пледирам за увеличаване подкрепата на България към Украйна

Номинираният за посланик на САЩ в София: Ще пледирам за увеличаване подкрепата на България към Украйна

Даренията на стойност 387 891 евро за 4 от кандидатпрезидентските двойки

Даренията на стойност 387 891 евро за 4 от кандидатпрезидентските двойки

Асен Ненчев е новият директор на Българската агенция за инвестиции

Асен Ненчев е новият директор на Българската агенция за инвестиции

На първо четене в НС приеха промени в Закона за автомобилните превози

На първо четене в НС приеха промени в Закона за автомобилните превози

Парламентът реши услугата по издаване на удостоверение за електронна идентичност да е безплатна

Парламентът реши услугата по издаване на удостоверение за електронна идентичност да е безплатна

Водещи

Гиздол с първи думи към феновете на ЦСКА: Само ЦСКА!

Гиздол с първи думи към феновете на ЦСКА: Само ЦСКА!

  • Току-що
Номинираният за посланик на САЩ в София: Ще пледирам за увеличаване подкрепата на България към Украйна

Номинираният за посланик на САЩ в София: Ще пледирам за увеличаване подкрепата на България към Украйна

  • Преди 3 минути
Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия

Кремъл приветства призива на Румен Радев за диалог с Русия

  • Преди 15 минути
Разбиха нарколаборатория в Сливен - има задържани (СНИМКИ)

Разбиха нарколаборатория в Сливен - има задържани (СНИМКИ)

Жезус отсече за Роналдо: Никой не ми казва какво да правя

Жезус отсече за Роналдо: Никой не ми казва какво да правя

  • Преди 17 минути
Кремъл: Предупреждението за ядрен удар заради Калининград не е конфронтационно

Кремъл: Предупреждението за ядрен удар заради Калининград не е конфронтационно

  • Преди 21 минути
Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Даренията на стойност 387 891 евро за 4 от кандидатпрезидентските двойки

Даренията на стойност 387 891 евро за 4 от кандидатпрезидентските двойки

Слънце и температури до 23° утре, но с валежи на места

Слънце и температури до 23° утре, но с валежи на места

  • Преди 34 минути
Абровски: Целта ни е да помогнем на лозарите да се окрупнят

Абровски: Целта ни е да помогнем на лозарите да се окрупнят

Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско

Над 3 промила и кокаин зад волана: Трима шофьори с обвинения в Софийско

Фюри и Джошуа лице в лице преди мегасблъсъка

Фюри и Джошуа лице в лице преди мегасблъсъка

  • Преди 56 минути
Протест в защита на паметника Шипка се провежда в центъра на София

Протест в защита на паметника Шипка се провежда в центъра на София

Дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна

Дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна

Кмет на турски град и още 58 души са задържани при разследване за корупция

Кмет на турски град и още 58 души са задържани при разследване за корупция

  • Преди 1 час