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Иван Демерджиев: Нямаме съмнение, че сме задържали убиеца на Илиян Филипов

Иван Демерджиев: Нямаме съмнение, че сме задържали убиеца на Илиян Филипов
Снимка: БТА

Аз лично се обадих на шефовете на ДАНС, ГДБОП, главсека на МВР и на Полицията, каза той

"След подаването на сигнала (за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив - б.а.) бях уведомен от директора на ОДМВР в Пловдив. Беше създаден щаб, аз лично се обадих на всички директори на ДАНС, ГДНП, който заместваше и главния секретар на МВР, ГДБОП. Включихме и силите на "Гранична полиция". На място изпратих и зам.-министър Емил Ганчев. Окръжна прокуратура Пловдив започна незабавно работа по установяване на извършителя на това убийство". Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на своето изслушване в парламента.

Той потвърди, че при вчерашния арест в София е задържан убиецът. "Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическият извършител на това убийство. Работата продължава", каза Демерджиев пред депутатите.

Той обясни, че се проверяват различни връзки и сигнали. "За разлика от всички други случаи на показни и знакови убийства, смятам, че в рамките на часове си свършихме работата. Предали сме го на Прокуратурата. Събираме цялата оперативна информация, работим, за да установим наличието или съпричастност на други лица към това убийство", каза вътрешният министър.

В отговор на въпроса на депутата Велислав Величков защо ДАНС са се включили още в началото на разследването на убийството, той каза, че основните действия, довели до установяване на убиеца на бизнесмена Илиян Филипов, са довели до този резултат. "Ще работим за обединяване на цялата налична информация в бъдеще", каза Демерджиев.

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