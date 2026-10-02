Няма кой да гледа делата след скандала в Доспат, изпратиха ги във ВКС

Делата за дребно хулиганство след скандала и физическия сблъсък в Общинския съвет в Доспат са изпратени във Върховния касационен съд, след като съдиите в Районния съд в Девин са си направили отвод.

Председателят на съда Илияна Зелева и съдия Елка Хаджиева са се отвели заради близки или родствени отношения със страни и свидетели по производствата. Така в Районния съд в Девин не е останал друг съдия, който да разгледа случаите.

Производствата са прекратени и сутринта на 2 октомври са изпратени във ВКС, който трябва да определи друг равен по степен съд.

Делата са образувани след скандала на извънредното заседание на Общинския съвет в Доспат на 30 септември. Актове по Указа за борба с дребното хулиганство бяха съставени на Цанко Карталов и Валери Радев - син на кмета на Доспат Елин Радев. Полицията разпита присъствалите и иззе видеозаписа от заседанието.

До напрежението се стигна, след като Карталов хвърли домат върху бюрото на кмета, по негови думи в знак на несъгласие с обсъждана докладна записка. След това ситуацията ескалира и се стигна до физически сблъсък.

Участниците обаче дават различни версии за случилото се. Кметът Елин Радев твърди, че след хвърлянето на домата Карталов се е насочил към него, а общинският съветник Александър Василев го е ударил. Представители на "Обединение за бъдещето на община Доспат“ оспорват тази версия и твърдят, че Валери Радев е нанесъл удар на Карталов.

Полицията продължава да изяснява обстоятелствата около конфликта, като действията по случая са съгласувани с Районната прокуратура в Смолян.