Нов обрат в убийството на Илиян Филипов: Проверяват за още участници

Разследващите проверяват дали и други лица са съпричастни към убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, докато прокуратурата подготвя искане за постоянен арест на обвиняемия Славчо Мегеров.

На 4 октомври Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска от съда Мегеров да остане за постоянно в ареста.

Според събраните до момента доказателства на 30 септември около 1:00 часа през нощта Филипов е бил прострелян с огнестрелно оръжие в жилищна кооперация в Пловдив. Медицинският екип, пристигнал след подадения сигнал на 112, е констатирал смъртта му.

Славчо Мегеров е привлечен като обвиняем за убийството, като прокуратурата посочва, че двамата с Филипов са се познавали. Първоначалните данни на разследващите сочат личен мотив, свързан с неуредени финансови отношения.

Разследването обаче не се ограничава единствено до тази версия. Проверява се евентуална съпричастност и на други лица към престъплението.

По делото са извършени множество огледи на местопроизшествието, имоти, жилищни сгради и автомобили. Иззети са веществени доказателства, част от които предстои да бъдат изследвани в рамките на назначените експертизи.

По-рано днес директорът на ОДМВР-Пловдив старши комисар Васил Костадинов съобщи, че Мегеров и Филипов са имали контакт около две седмици преди убийството. По думите му няма данни тогава Мегеров да е отправял заплахи към бизнесмена. Костадинов подчерта, че разследването е в начален етап и не се ангажира с твърдение, че установените финансови отношения са единственият възможен мотив.

Разследването продължава по различни версии, като предстои съдът да се произнесе по искането за постоянен арест на Мегеров.