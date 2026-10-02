Пеевски към Радев: Ще си подам оставката като лидер на ДПС, ако покажат тези 36 фактури

"36 фактури за 36 мои полета, платени от тази фирма "Спектрум", която цитират, е невъзможно да съществуват". Това заяви пред журналисти лидерът на ДПС Делян Пеевски. Думите му са след като премиерът Румен Радев заяви, че от службите в Малта са дошли 36 фактури.

"Румен Радев, ако иска, може да попита своя вътрешен министър Иван Демерджиев. Очаквам днес да покажат тези фактури", каза Пеевски.

"Предлагам му следното - ако има 36 фактури, заплатени от фирма „Спектрум", аз си подавам оставката като лидер на ДПС, ако не - той да си подаде оставката или да уволни министър Демерджиев", каза Пеевски, който е санкционирани от САЩ и Великобритания.

"Изчакайте го премиера, тук е, да си викне министъра, да видим кой лъже. Двамата ли лъжат, или лъже само министърът. Това е невъзможно да съществува“, каза Пеевски в кулоарите на парламента.

Той допълни, че всички полети са били платени от него и неговото семейство. "Аз нямам какво да доказвам", допълни лидерът на ДПС.

Той уточни, че парите били изкарани от "абсолютно легитимна дейност".